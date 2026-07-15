WSJ: законопроект Грэма позволит Трампу ввести пошлины против КНР и Индии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Законопроект сенатора Линдси Грэма, который позволит вводить пошлины против стран, импортирующих российскую нефть, газ и уран, впервые был представлен в апреле прошлого года совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Эта инициатива предполагает введение пошлин в размере до 500% на продукцию из таких стран, как Китай и Индия, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоресурсов. Цель законопроекта — подтолкнуть Россию к мирным переговорам и оказать давление на поддерживающие её страны.

Законопроект долгое время находился без движения. Ранее президент США Дональд Трамп не спешил одобрять этот документ, заявляя, что хочет изучить его или что решение о санкциях будет зависеть от него самого. Администрация Трампа даже пыталась убедить Сенат смягчить формулировки законопроекта. Однако в ноябре 2025 года Линдси Грэм заявил, что получил «зеленый свет» от президента Трампа на продвижение законопроекта. Сам Трамп подтвердил, что поддерживает законопроект, но выразил надежду, что им не придется пользоваться.

Проект долго обсуждался в Конгрессе, при этом он имел широкую двухпартийную поддержку и, по словам Грэма, его поддерживают большинство демократов и республиканцев. Тем не менее, ранее рассмотрение документа откладывалось, например, после договоренности о личной встрече Трампа с Владимиром Путиным, которая так и не состоялась. Также звучали мнения, что меры могут быть направлены не только против стран-импортеров российских ресурсов, но и против Ирана, а также предполагают введение новых ограничений для российского оборонно-промышленного комплекса, финансовой системы и энергетического сектора.