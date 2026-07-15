WSJ: Китай хочет покупать газ из «Силы Сибири-2» по внутрироссийским ценам

Китай согласится на строительство газопровода «Сила Сибири-2» только в том случае, если Россия будет поставлять газ по ценам своего внутреннего рынка. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Такое условие китайские переговорщики выдвинули на встрече с руководством «Газпрома» перед визитом президента Владимира Путина в Пекин в мае. Они попросили российскую сторону больше не поднимать вопрос строительства трубопровода, пока Москва не изменит свои условия, сообщает издание. По оценке WSJ, фактически Пекин предложил Москве субсидировать этот проект.

Владимир Путин был в Китае с визитом 19-20 мая. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны подписали несколько документов о сотрудничестве. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, во время визита Россия и Китай договорились ускорить строительство «Силы Сибири-2», однако четкие сроки не были обозначены.

Российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились о строительстве газопровода в сентябре прошлого года. Предполагаемая мощность газопровода — 50 млрд куб. м в год, протяженность — около 6,7 тыс. км. 2,7 тыс. км из них — по территории России. Маршрут газопровода будет проходить через территорию Монголии.