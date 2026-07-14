Диане Шурыгиной продлили арест
Троицкий районный суд Москвы оставил Диану Шурыгину (Шлянину) в СИЗО до 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. О продлении срока ареста ходатайствовало следствие.
Диана Шурыгина
Фото: @diana_s_life2
Блогер проходит по делу об изготовлении и распространении порнографии (п. «а», ч. 3, ст. 242 УК). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. В июле ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Причина, по которой следствие просило об ужесточении меры пресечения, неизвестна.
Диана Шурыгина участвовала в программе «Пусть говорят» на Первом канале в 2017 году, когда ей было 16 лет. На шоу она обвинила 21-летнего молодого человека в изнасиловании. Вскоре его приговорили к восьми годам лишения свободы, однако защита добилась сокращения срока. Он вышел на свободу в 2018 году, после чего занялся правозащитой.
Уголовное дело об изготовлении и распространении порнографических материалов в отношении Дианы Шурыгиной (Шляниной) было возбуждено в середине июня 2026 года, тогда же у блогера прошли обыски. Ей вменяют п. «а», ч. 3, ст. 242 УК РФ, предусматривающую до шести лет лишения свободы. В мае 2026 года суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июля.
Позднее, в конце июня 2026 года, стало известно, что по делу Дианы Шурыгиной под домашний арест также были отправлены актриса Анастасия Овсянникова (Настя Холод) и продюсер из Германии Людвиг Кричкер. По информации РЕН ТВ, они фигурируют в том же деле. В начале июля 2026 года Троицкий суд Москвы перевел Диана Шурыгину в СИЗО, объяснив это нарушением условий домашнего ареста.