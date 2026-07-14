Трамп допустил принятие законопроекта Грэма об антироссийских санкциях

Существует хороший шанс, что в США примут законопроект о новых санкциях в отношении России, предложенный накануне группой сенаторов. Среди них был и республиканец Линдси Грэм, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Линдси очень этого хотел <...> Есть хороший шанс, что это случится»,— сказал господин Трамп на встрече с премьером Ирака Али аль-Заиди. Он допустил, что аналогичные санкции могут ввести и в отношении Ирана и «Хезболлы».

О подготовке нового законопроекта против российского энергетического сектора стало известно за несколько дней до смерти Линдси Грэма. Документ предполагает, что президент США будет уполномочен вводить санкции против всех стран, которые закупают российские энергоресурсы. По данным The Hill, потолок размера пошлин установлен в 100%. Источник CNN утверждает, что Дональд Трамп может одобрить законопроект.