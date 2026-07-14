Участники СВО будут общаться с психологом при диспансеризации

Участники СВО и члены их семей будут консультироваться с медицинскими психологами при диспансеризации. Нововведение прописано в новом приказе Минздрава, где закреплен порядок проведения профилактического медицинского осмотра отдельных групп взрослого населения. Ввести такие консультации ранее предлагала вице-премьер Татьяна Голикова.

Встреча с психологом будет проходить в первый день диспансеризации. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение трех рабочих дней, сельские жители - в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации.

Ранее Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства. Врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих. Так, психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Психиатры изучили уроки СВО».

Иван Тяжлов