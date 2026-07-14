Участники СВО будут общаться с психологом при диспансеризации
Участники СВО и члены их семей будут консультироваться с медицинскими психологами при диспансеризации. Нововведение прописано в новом приказе Минздрава, где закреплен порядок проведения профилактического медицинского осмотра отдельных групп взрослого населения. Ввести такие консультации ранее предлагала вице-премьер Татьяна Голикова.
Встреча с психологом будет проходить в первый день диспансеризации. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение трех рабочих дней, сельские жители - в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации.
Ранее Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства. Врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих. Так, психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель.
Подробнее — в материале «Ъ» «Психиатры изучили уроки СВО».
Новые нормы расширяют принятые ранее меры поддержки и реабилитации участников специальной военной операции (СВО). Например, с февраля 2023 года координационно-методический кабинет для бывших участников СВО работает на базе Воронежской областной клинической больницы №1. Кроме того, в этом же году в Башкирии более 1,2 тысячи ветеранов СВО получили психологическую и психотерапевтическую помощь для преодоления последствий участия в боевых действиях. В 2025 году открывались муниципальные центры психологической помощи ветеранам СВО и их семьям, например, в Свердловской области и Челябинске.
В целом, по состоянию на февраль 2025 года, более 80 тысяч участников боевых действий и членов их семей обратились за психиатрической помощью в российские медучреждения. У 20% обратившихся в фонд «Защитники Отечества» участников СВО диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), остальные 80% работают с социальными психологами. Потребность в психологической поддержке привела к тому, что в 2022 году в России резко вырос спрос на услуги психологической помощи, а президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему ее оказания, уделив особое внимание поддержке военнослужащих с ПТСР и членов их семей.