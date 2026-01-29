Звоночек для учителя

В российских школах высок уровень травли на национальной почве, заявили эксперты в области межэтнических конфликтов на конференции в Общественной палате РФ. Одна из причин — боязнь учителей вмешиваться в подобные ситуации. В Минпросвещения указывают, что конфликты на национальной почве — это «специфические» для учителя случаи. Участники мероприятия предложили целенаправленно готовить студентов педагогических вузов к таким ситуациям.

В четверг, 29 января, в Общественной палате (ОП) РФ прошла конференция в рамках всероссийского проекта «Стоп Этнобуллинг». Его цель — искоренение этнической дискриминации среди молодежи. Представитель «Движения первых» Анна Лаленко поделилась статистикой службы адресной психологической помощи для детей «Поговорим?»: с буллингом связана половина обращений. «Эта тема опережает темы одиночества и проблем в общении с родителями»,— сообщила госпожа Лаленко. По ее мнению, вопрос травли на национальной почве будет оставаться острым, пока в стране не появится «того самого здорового гражданского общества». Но власти и общественные организации должны активно работать над этой проблемой, подчеркнула она.

Представитель департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Татьяна Хвостова рассказала, что власти принимают меры по интеграции детей-иностранцев в российскую образовательную среду. Она перечислила рекомендации, и оказалось, что большинство из них посвящены ситуациям девиантного и даже преступного поведения детей-мигрантов. По словам госпожи Хвостовой, для учителей подготовлены методички о том, как сформировать у таких детей «гражданскую позицию», «законопослушное поведение» и «навыки бесконфликтного общения». Кроме того, госпожа Хвостова указала, что основной задачей педагога является «борьба со школьной неуспешностью», а конфликты на национальной почве — это «специфическая» для учителя ситуация.

Из выступления госпожи Хвостовой участники конференции сделали вывод, что власти на институциональном уровне не готовы проводить дополнительную работу с учителями.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге подчеркнула, что педагоги не должны игнорировать такие проблемы, иначе высок риск проявления насилия на национальной почве. Она напомнила, как в декабре 2025 года в подмосковной школе 15-летний ученик убил 10-летнего ученика из Таджикистана: «Сегодня у нас вроде как все хорошо, бело и пушисто, а завтра кто-то задает вопрос: "Кто ты по национальности?" — и потом режет ножом маленького человека». Госпожа Лянге посетовала, что молодые педагоги — «продукт девяностых, когда бросили вообще всех, кого могли бросить» — и сами становятся инициаторами этнического буллинга, если приходят в школу со своими «непроработанными травмами» из детства.

Конфликтолог-медиатор Никита Бурмистров отметил, что в борьбе с этническим буллингом важно не только реагировать на уже существующие конфликты, но и создавать среду, где травля невозможна в принципе. Он предложил педагогам ввести в образовательный процесс «когнитивную сложность» — рассказывать детям о разных характеристиках одного объекта: «Например, Снежная Королева — возможно, ее кто-то обидел, и поэтому она такая злая. Может быть, в прошлом она была очень добрая. Чем больше таких характеристик мы можем выработать, тем меньше у нас склонности стигматизировать других».

