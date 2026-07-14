Посол России в Нидерландах отверг обвинения в причастности к кибератакам
Обвинения в причастности России к кибератакам против европейских стран не подкреплены никакими доказательствами и основаны на домыслах, заявил посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. Сегодня его вызывали в МИД страны, где сообщили об обвинениях в адрес Москвы.
Владимир Тарабрин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Глава российской дипмиссии решительно отверг эти надуманные обвинения, заявив, что они по уже ставшей привычной в Европе практике не подкреплены какими-либо доказательствами»,— указано в Telegram-канале посольства. Он подчеркнул, что Россия неизбежно ответит на расширение санкций, связанных с обвинениями.
13 июля страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затрагивающих в том числе государственные структуры европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию, Румынию. Великобритания обвинила в причастности к киберпреступлениям сотрудников Главного разведывательного управления России и военно-аналитического проекта «Рыбарь» и ввела против них санкции.
Заявления европейских стран и Великобритании о кибератаках, якобы совершаемых Россией, происходят на фоне аналогичных обвинений со стороны США и нарастающей обеспокоенности киберугрозами в целом. Ранее, 3 мая 2024 года, Евросоюз и НАТО уже обвиняли Россию в кибератаках на ведомства Чехии и Партию Германии, а Госдепартамент США осудил «злонамеренную киберактивность» РФ. Россия последовательно отвергает эти обвинения как безосновательные и используемые в рамках «мегафонной дипломатии» и «лживой пропаганды», особенно в преддверии выборов.
В целом, американская разведка рассматривает Россию как постоянную угрозу в сфере кибербезопасности из-за её «передовых кибернетических возможностей» и опыта организации кибератак, который она приобрела, в том числе, в ходе украинского конфликта. При этом США также были обвинены в том, что являются «тихой гаванью» для киберпреступников, что российские дипломаты расценили как элемент пропагандистской кампании. На фоне этих событий фиксируется рост числа критически важных хакерских атак на медицинские учреждения, которые приводят к утечкам данных и сбоям в работе.