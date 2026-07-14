Посол России в Нидерландах отверг обвинения в причастности к кибератакам

Обвинения в причастности России к кибератакам против европейских стран не подкреплены никакими доказательствами и основаны на домыслах, заявил посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. Сегодня его вызывали в МИД страны, где сообщили об обвинениях в адрес Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Глава российской дипмиссии решительно отверг эти надуманные обвинения, заявив, что они по уже ставшей привычной в Европе практике не подкреплены какими-либо доказательствами»,— указано в Telegram-канале посольства. Он подчеркнул, что Россия неизбежно ответит на расширение санкций, связанных с обвинениями.

13 июля страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затрагивающих в том числе государственные структуры европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию, Румынию. Великобритания обвинила в причастности к киберпреступлениям сотрудников Главного разведывательного управления России и военно-аналитического проекта «Рыбарь» и ввела против них санкции.