Война с Ираном взбодрила Уолл-стрит

Ведущие банковские корпорации США отчитались о существенном росте показателей во втором квартале. Вопреки инфляционному давлению и геополитической нестабильности, вызванной конфликтом США и Ирана, банки смогли хорошо заработать на колебаниях нефтяных цен, котировок акций и валютных курсов. Еще одним источником банковских прибылей стали крупные IPO компаний и расходы потребителей, которые показали устойчивость в условиях рыночной волатильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Крупнейшие банки США отчитались о результатах своей деятельности по итогам второго квартала. Все они сообщили о росте показателей, которые оказались существенно выше ожиданий. У Citigroup чистая прибыль выросла на 45% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, общая выручка увеличилась на 14%. Больше всего у банка выросла выручка от торговли акциями — на 45%, до $2,3 млрд, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших $1,98 млрд.

Похожая ситуация у крупнейшего инвестбанка США Goldman Sachs (GS) — чистая прибыль в годовом исчислении выросла на 78%, до $6, млрд, а выручка — на 39%, до $20,3 млрд. Выручка подразделения Global Banking & Markets подскочила на 53%, составив $15,5 млрд. Во втором квартале банк нарастил объем полученных инвестиционных комиссий на 55%, до $3,4 млрд.

GS объясняет это выросшей активностью компаний в сфере размещения акций и облигаций. Банк также подчеркнул, что в секторе размещения акций большое позитивное влияние оказали IPO (первичные размещения) и SPO (вторичные размещения).

Bank of America в минувшем квартале увеличил свою чистую прибыль на 27%, до $9,1 млрд. «Экономика США оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Этому способствовали сильный потребительский спрос, продолжающиеся инвестиции в развитие искусственного интеллекта и снижение цен на энергоносители,— заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан во время телефонной конференции после публикации результатов.— Мы продолжаем наблюдать высокий уровень потребительских расходов».

У одного из крупнейших розничных банков США, Wells Fargo, квартальная прибыль выросла на 17%, а выручка — на 9%. Хорошие показатели во многом обусловлены ростом выручки от потребительского банкинга и кредитования (+6%), а также от управления активами и инвестиционно-банковской деятельности (+13%). «Мы, безусловно, получаем выгоду от общего экономического подъема в США. Но наши инвестиции также обеспечили хороший импульс»,— заявил генеральный директор Wells Fargo Чарли Шарф.

Выводы банков подтверждают и аналитики. Они отметили, что американские финансисты смогли хорошо воспользоваться непростой рыночной конъюнктурой в условиях геополитической нестабильности.

«Рост показателей от операций на фондовом рынке обусловлен повышенной активностью рынка акций в течение минувшего квартала. В свою очередь, повышенная активность на рынке облигаций наблюдалась на фоне конфликта с Ираном, который к тому же вызвал колебания цен на нефть, процентных ставок и валютных курсов»,— заявил в интервью телеканалу CNBC аналитик инвесткомпании KBW Крис Макгратти.

Евгений Хвостик