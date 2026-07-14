Ипотека перевзвесила ставки

С начала июля ряд крупных банков ухудшили условия выдачи ипотечных кредитов по собственным программам, повышая ставки и убирая скидки. Действия участников рынка в значительной степени определяются ожиданиями, что в ближайшее время цикл снижения ключевой ставки будет приостановлен. Одновременно фокус банков переносится на семейную ипотеку, спрос на которую вырос в преддверии готовящегося ужесточения ее условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За последние две недели несколько крупных банков снизили привлекательность рыночных программ ипотеки. По данным ПАО «Дом.РФ», на предыдущей неделе ставки по ключевым рыночным продуктам увеличили Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (на 0,1–0,5 п. п.). Неделей ранее «Уралсиб» поднял ставки на 0,6 п. п. В результате средневзвешенная ставка впервые с апреля 2025 года в сегменте новостроек увеличилась на 0,02 п. п., до 18,71% годовых, в сегменте вторичного жилья — на 0,01 п. п., до 18,67% годовых. «Ставки были пересмотрены с учетом рыночного тренда»,— заявили “Ъ” в Альфа-банке.

На решения банков относительно процентной политики влияет несколько факторов, связанных между собой. Одним из основных эксперты называют опасения, что на ближайшем заседании (намечено на 24 июля) ЦБ может не опустить ключевую ставку, а даже поднять ее.

«Топливный кризис начала лета сформировал дополнительный проинфляционный фон. Рост логистических издержек и повышение цен на ряд товаров вынуждают Банк России перейти к более осторожной и консервативной риторике»,— отмечает младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. По данным Росстата, в первую неделю июля инфляция в России ускорилась до 0,31% с 0,22% неделей ранее.

В случае остановки цикла смягчения денежно-кредитной политики «разворот тренда приведет к сокращению маржи по уже выданным кредитам, поэтому банки, которые на опережение сокращали ставки, сейчас корректируют условия», считает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. В частности, банки «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» предлагали ставки на 0,8–2,2 п. п. ниже средних по рынку. Вместе с тем банки с более высокими ставками (Совкомбанк, ПСБ) корректировали их в сторону понижения. Как отметили в ПСБ, основной целью было «приведение ипотечных ставок банка в соответствие со среднерыночными значениями».

Другим фактором, способствующим повышению ставок у участников рынка, эксперты называют отток вкладов и растущие ставки привлечения. В мае банковские депозиты физлиц сократились на 0,55 трлн руб.— большая часть пришлась на первую десятку банков. Это приводит к росту стоимости фондирования, «усиливается конкуренция на рынке вкладов, что, в свою очередь, отражается на ставках по кредитным продуктам», указывает господин Костюкевич.

В сложившейся ситуации крупные игроки делают ставку на льготное кредитование, в частности на семейную ипотеку.

«Рост ставок (по рыночным программам.— “Ъ”) перераспределяет спрос в пользу субсидируемых государственных программ либо переносит его на будущие периоды»,— поясняет Павел Жолобов. «Мы видим, что в отдельных банках купируются выдачи по низким ставкам»,— отмечает и гендиректор Центра ипотечного кредитования Екатерина Мишина.

По итогам мая 2026 года «Уралсиб» увеличил долю льготных программ в общих объемах выдачи в 2,3 раза, банк «Санкт-Петербург» — на 23%. Кроме них доля выдач по программам с господдержкой увеличилась у Сбербанка, ВТБ и ПСБ. В июне банки также продолжали фиксировать рост спроса на семейную ипотеку, поддерживаемый ожидаемыми изменениями в условиях ее выдачи с 1 октября. При этом ожидается, что спрос на льготную программу для семей продолжит расти в ближайшие два-три месяца, считает директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

В таких условиях эксперты допускают дальнейшее повышение ставок отдельными участниками рынка, прежде всего это будут делать средние банки. «Они в большей степени зависят от рыночного фондирования и не располагают тем запасом ликвидности, который позволяет крупнейшим кредиторам временно удерживать ставки для сохранения рыночной доли»,— поясняет Павел Жолобов. Впрочем, дальнейшие действия банков в значительной степени будут зависеть от решения ЦБ на ближайшем заседании, считает Виталий Костюкевич.

Дарья Загайнова