В Evolute спрогнозировали рост рынка электромобилей в 2026 году

Управляющий партнер Evolute Андрей Резников ожидает существенного роста продаж электромобилей до конца 2026 года. В интервью «Ъ» он заявил, что спрос на такие машины может увеличиться в 2,5–3 раза по сравнению с текущими показателями.

При этом, по оценке господина Резникова, гибридные автомобили останутся более востребованными. Он прогнозирует, что их продажи будут в четыре-пять раз выше, чем у полностью электрических моделей. Это связано с большей автономностью гибридов и отсутствием необходимости регулярно искать зарядную инфраструктуру.

Топ-менеджер также положительно оценил долгосрочные перспективы электротранспорта. По его словам, развитие технологий аккумуляторов идет очень быстрыми темпами: растет плотность энергии и снижается себестоимость производства батарей. В результате в ближайшие три–пять лет запас хода электромобилей может увеличиться в два-три раза.

По мнению управляющего партнера Evolute, к 2030 году на рынке могут появиться электромобили с запасом хода 700–800 км на одной зарядке без заметного роста стоимости. Он считает, что именно тогда электрокары смогут получить преимущество над гибридами и стать более массовым видом транспорта.

Подробнее — в интервью Андрея Резникова «Ъ».