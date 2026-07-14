В Evolute спрогнозировали рост рынка электромобилей в 2026 году
Управляющий партнер Evolute Андрей Резников ожидает существенного роста продаж электромобилей до конца 2026 года. В интервью «Ъ» он заявил, что спрос на такие машины может увеличиться в 2,5–3 раза по сравнению с текущими показателями.
При этом, по оценке господина Резникова, гибридные автомобили останутся более востребованными. Он прогнозирует, что их продажи будут в четыре-пять раз выше, чем у полностью электрических моделей. Это связано с большей автономностью гибридов и отсутствием необходимости регулярно искать зарядную инфраструктуру.
Топ-менеджер также положительно оценил долгосрочные перспективы электротранспорта. По его словам, развитие технологий аккумуляторов идет очень быстрыми темпами: растет плотность энергии и снижается себестоимость производства батарей. В результате в ближайшие три–пять лет запас хода электромобилей может увеличиться в два-три раза.
По мнению управляющего партнера Evolute, к 2030 году на рынке могут появиться электромобили с запасом хода 700–800 км на одной зарядке без заметного роста стоимости. Он считает, что именно тогда электрокары смогут получить преимущество над гибридами и стать более массовым видом транспорта.
Подробнее — в интервью Андрея Резникова «Ъ».
Продажи Evolute не всегда включались в статистику Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), однако некоторые источники указывают, что по уровню продаж на российском рынке электромобилей Evolute занимает второе место. В течение января-июля текущего года было продано 883 автомобиля этого отечественного бренда. Согласно данным «Автостата», за первую половину 2026 года продажи подключаемых гибридов (PHEV) выросли в 2,3 раза, достигнув 30,7 тысячи, а чистых электромобилей (BEV) — на 5%, составив 4,6 тысячи штук. Evolute входит в число лидеров как сегмента электромобилей, так и гибридов.
Прогнозы общего рынка электромобилей и гибридов в России также демонстрируют положительную динамику. В 2023 году этот рынок мог достичь 20 тысяч машин, а в 2024 году, по прогнозам Haval (конкурента Evolute), эта цифра могла более чем удвоиться. Эксперты SBS Consulting считают этот прогноз Haval относительно рынка электромобилей реалистичным. В целом, рынок новых электромобилей в РФ в 2024 году, по оценкам «Автостата» и других экспертов, может вырасти до 17–18 тысяч штук, а некоторые участники рынка ожидают роста до 30 тысяч штук.