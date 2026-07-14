Evolute намерена выпустить гибридную версию i-Sky до конца года

Управляющий партнер Evolute Андрей Резников в интервью «Ъ» рассказал о расширении модельного ряда. До конца года компания намерена выпустить гибридную версию i-Sky.

Также господин Резников подтвердил планы по расширению бренда Voyah: с сентября стартуют продажи модели Taishan, а в ближайшее время возможно появление еще одной-двух новинок из китайской линейки. «В Китае у Voyah уже семь моделей, а в России пока только три»,— отметил он, добавив, что решение будет зависеть от анализа спроса.

В августе компания запускает продажи нового электромобиля i-Sky класса С, который займет место между моделями i-Joy и i-Space. Новинка получила колесную базу 2,77 м, разгон до 100 км/ч за 8 секунд и запас хода более 400 км летом.

Подробнее — в интервью Андрея Резникова «Ъ».