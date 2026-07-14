Evolute намерена выпустить гибридную версию i-Sky до конца года
Управляющий партнер Evolute Андрей Резников в интервью «Ъ» рассказал о расширении модельного ряда. До конца года компания намерена выпустить гибридную версию i-Sky.
Также господин Резников подтвердил планы по расширению бренда Voyah: с сентября стартуют продажи модели Taishan, а в ближайшее время возможно появление еще одной-двух новинок из китайской линейки. «В Китае у Voyah уже семь моделей, а в России пока только три»,— отметил он, добавив, что решение будет зависеть от анализа спроса.
В августе компания запускает продажи нового электромобиля i-Sky класса С, который займет место между моделями i-Joy и i-Space. Новинка получила колесную базу 2,77 м, разгон до 100 км/ч за 8 секунд и запас хода более 400 км летом.
Подробнее — в интервью Андрея Резникова «Ъ».
Evolute, российский бренд электромобилей, выпускаемый заводом «Моторинвест» в Липецкой области, представил i-Sky как электрический кроссовер. Его производство было налажено на заводе в Липецкой области путем крупноузловой сборки китайских машинокомплектов. В конце марта 2023 года Evolute представил i-Sky с 204-сильным электромотором и запасом хода до 500 км, а в апреле 2023 года были раскрыты детали оснащения, включая «теплые опции» и систему кругового обзора. Производство этой модели на заводе «Моторинвест» в Липецкой области началось во втором квартале 2023 года, а продажи стартовали в третьем квартале того же года.
В ноябре 2023 года липецкий «Моторинвест» запустил серийное производство электрокроссовера i-Sky, а в 2026 году компания планирует роботизировать сварочные линии и запустить серийную сварку кузовов i-Sky. Это часть более широкой стратегии «Моторинвеста», которая включает модернизацию производства с инвестициями около 1 млрд рублей, чтобы к первому кварталу 2026 года все модели Evolute и Voyah производились по полному циклу (сварка, окраска и мелкоузловая сборка), а не только методом крупноузловой сборки.