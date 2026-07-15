Доменирующее положение

Число доменов в национальных зонах .ru и .рф по итогам первого полугодия 2026 года растет медленнее, чем число их администраторов. Так бизнес готовится к новым требованиям по идентификации администраторов, говорят участники рынка, а небольшие предприниматели чаще регистрируют новые имена под конкретные задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Количество зарегистрированных доменов в зоне .ru за январь—июнь 2026 года выросло до 6,1 млн (+81,5 тыс.), но темпы прироста снизились с 2% до 1,3% год к году. В зоне .рф число доменов выросло на 24,1 тыс., до 803 тыс., а темпы прироста увеличились с 0,96% до 3,1%. Это следует из данных Координационного центра доменов .RU/.РФ. Ранее популярность российских доменов снижалась. Доля в зоне .ru сократилась с 70,8% в 2023 году до 64,2% в 2025-м, доля .рф — с 8,6% до 5,6%. Тогда как .com за тот же период вырос с 8,2% до 9%, а доля альтернативных доменов — с 12,4% до 21,2% (см. “Ъ” от 20 августа 2025 года).

Число администраторов доменов за полгода выросло быстрее их количества: в зоне .ru за полгода — на 188,6 тыс. (на 9,15%), в зоне .рф — на 34,3 тыс. (10,28%).

Регистрации все чаще приходятся на новых администраторов, а не на расширение уже существующих портфелей, объясняет директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Снижение темпов роста в зоне .ru он связывает с ее масштабом и сложностью подбора коротких и подходящих адресов. В зоне .рф свободных доменных имен значительно больше. На рост интереса к последней среди бизнеса также повлияло принятие так называемого закона о защите русского языка и возможность регистрации адресов на языках народов России.

В группе «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании) подтверждают общую динамику. В портфеле «Рег.ру» домены .ru и .рф занимают 80% от общего числа доменных имен — это 3,28 млн доменов. «Международные и альтернативные доменные зоны чаще используются под отдельные задачи — зарубежное присутствие или защитные регистрации, но для массового бизнеса в России базовыми остаются .ru и .рф»,— говорит руководитель отдела доменов группы «Рунити» Георгий Казаров. Кроме того, компания видит спрос на домены .рф со стороны предпринимателей и продавцов на маркетплейсах, которые запускают собственные интернет-магазины, чтобы снижать зависимость от площадок.

Также часть компаний сейчас пересматривает доменные портфели и готовится к новым законодательным требованиям.

С 1 сентября в России администраторы доменов в зонах .ru, .рф и .su будут обязаны проходить идентификацию через портал «Госуслуги».

Администраторы актуализируют регистрационные данные, переоформляют домены, зарегистрированные на физлица, на юрлица, то есть реальных владельцев домена, говорит менеджер продукта «Домены» в Selectel Алексей Аверьяков.

«Исторически процесс регистрации носил заявительный характер, ответственность за достоверность данных администратора домена оставалась на заявителе. Это влекло за собой то, что доменные имена юрлиц регистрировались на сотрудников организации для простоты. А также предоставлялись недостоверные данные администратора зачастую с мошенническими целями»,— добавляет он. Новые требования снизят возможности для анонимной регистрации доменов, которые используются мошенниками, соглашается Георгий Казаров.

При этом по мере вступления требований в силу объемы новых регистраций в .ru временно просядут из-за нерасторопности пользователей и этапа отладки интеграций с ЕСИА, считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. «Мы увидим заметный процент "отказных" или брошенных имен, владельцы которых не пройдут верификацию. Также новые правила делают содержание крупных непубличных пулов доменов на единых профилях юридически и финансово нецелесообразным. Параллельно на рынок выходит массовый розничный сегмент: малый бизнес и самозанятые, регистрирующие один домен под одну задачу. В результате среднее число имен на одного пользователя падает, а база уникальных администраторов расширяется, заключает эксперт.

Екатерина Фадеева