Nebius Group предоставит стартапу Reflection ИИ-мощности в рамках сделки на $1 млрд

Технологическая компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) под руководством Аркадия Воложа подписала контракт с американским ИИ-стартапом Reflection. Как сообщает Reuters, по условиям сделки на сумму $1 млрд Nebius предоставит американцам доступ к новейшим ИИ-чипам Nvidia.

Это уже второй за последнее время крупный договор для основанного бывшими сотрудниками Google GeepMind стартапа. В июне Reflection заключил аналогичную сделку со SpaceX, по которой, по данным СМИ, будет выплачивать около $150 млн ежемесячно до 2029 года.

В марте Nebius Group заключила контракт с Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена) на общую сумму $27 млрд. Пятилетнее соглашение в области искусственного интеллекта вступит в силу в 2027 году. Согласно документу, Nebius начнет предоставлять выделенные мощности на $12 млрд в нескольких точках размещения, используя платформу NVIDIA Vera Rubin. Также Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена) обязалась приобрести дополнительные вычислительные мощности для будущих кластеров Nebius на $15 млрд из-за доступа к развертыванию платформы Vera Rubin.

Как отмечает Reuters, ИИ-компании по всему миру активно бронируют вычислительные ресурсы, поскольку рост спроса со стороны внедряющего ИИ бизнеса обгоняет ввод новых дата-центров. Reflection делает ставку на открытые модели, которые становятся все более востребованными. Они дешевле в эксплуатации и проще в настройке, чем закрытые аналоги от OpenAI и Anthropic.

Екатерина Наумова