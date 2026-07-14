Чеченского борца не услышали в кассации

Кассационный военный суд в Новосибирске утвердил обвинительный приговор по громкому уголовному делу борца-вольника из ЦСКА прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева. Он в свое время являлся начальником охраны хозяина знаменитого Черкизовского вещевого рынка столицы Тельмана Исмаилова. В прошлом году присяжные признали его виновным в убийстве по приказу своего босса бизнесмена Таира Гуршумова и покушении на его брата Тельмана в далеком 1996 году, а суд присудил ему 14 с половиной лет колонии. Он также обвинялся в покушении на известного певца Авраама Руссо, но по этому эпизоду его оправдали. Защита настаивала на прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности или хотя бы смягчении наказания, но суд остался непреклонен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тархан Эльдукаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тархан Эльдукаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тархан Эльдукаев участвовал в рассмотрении своей жалобы в кассационной инстанции по видео-конференц-связи из колонии общего режима в городе Торжке Тверской области, где он отбывает наказание. Его адвокаты Руслан Закалюжный и Роберт Зиновьев, прилетевшие в Новосибирск, выражали «несогласие с вынесенными по делу судебными актами».

По мнению защиты, по уголовному делу истекли все мыслимые сроки давности. «Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого вынесено почти через 18 лет после истечения срока давности, хотя данные о его уклонении от следствия и суда в материалах дела отсутствуют, а поэтому уголовное преследование Эльдукаева не могло быть даже начато»,— указывали адвокаты. Они также говорили о неправильной квалификации действий своего подзащитного, необоснованном вменении ему в вину отягчающих обстоятельств и так далее. Как считают представители осужденного, приговор и подтвердившее его решение апелляционной инстанции необходимо изменить либо прекратить уголовное преследование или же «существенно снизить наказание». Впрочем, тройка военных судей согласилась с мнением прокурора, оставив предыдущие решения в силе.

Летом прошлого года присяжные признали Тархана Эльдукаева, которого в Следственном комитете России (СКР) называли бывшим начальником охраны Тельмана Исмаилова, виновным в организации убийства руководителя фирмы «Зар» Таира Гуршумова, который арендовал торговые площади на территории Черкизовского рынка.

Как рассказывал “Ъ”, рано утром 23 декабря 1996 года в подъезде его дома на Щербаковской улице в Москве киллер смертельно ранил самого бизнесмена и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова. По версии обвинения, за организацию преступления Тельман Исмаилов заплатил Тархану Эльдукаеву $500 тыс. С братьями Гуршумовыми хозяин «Черкизона», по версии СКР, решил разобраться из-за разногласий в оплате арендованных ими торговых площадей.

Помимо этого, Тархан Эльдукаев, в прошлом борец-вольник, имевший воинское звание прапорщика в отставке, обвинялся в пособничестве в покушении 19 августа 2006 года на известного певца Авраама Руссо, который был ранен выстрелами из автомата в машине на улице Плющиха (его заказ якобы обошелся в $100 тыс.),— голоса жюри разделились поровну. По закону в таком случае вердикт трактуется в пользу подсудимого. Соответственно, в прошлом году в прениях прокурор по этому эпизоду просила подсудимого оправдать, отклонив иск господина Руссо на сумму 10 млн руб.

Процесс проходил, как сообщал “Ъ”, с соблюдением самых строгих мер безопасности в Московском гарнизонном суде. За убийство Таира Гуршумова гособвинитель просила назначить подсудимому 14 с половиной лет лишения свободы, а за покушение на убийство его брата — 11 лет, определив окончательный срок в 15 лет заключения в колонии общего режима.

Вмененные Тархану Эльдукаеву в вину действия прокуроры предложили квалифицировать не по УК РФ, а по УК РСФСР, действовавшему на момент совершения преступления и предполагающему более мягкое наказание. Потерпевший Тельман Гуршумов в суде заявил иск к подсудимому на 350 млн руб. Он сообщал, что до сих пор переживает гибель брата, с которым они всегда поддерживали и помогали друг другу. «Утрата родного мне человека для меня невосполнима»,— заявил тогда потерпевший.

Он отметил, что до сих пор не может забыть события того утра, когда его и его брата «хладнокровно расстреляли в подъезде дома». Потерпевший подчеркнул, что в результате полученных ранений мог умереть и лишь вовремя оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь. Суд претензии потерпевшего хоть и удовлетворил, но сумму сильно снизил, взыскав в пользу Тельмана Гуршумова 17 млн руб. (10 млн руб. за гибель брата и 7 млн руб.— за нанесенные ему ранения).

Тархан Эльдукаев вину категорически отрицал. Он настаивал, что в день расправы с братьями Гуршумовыми только прилетел с семьей с отдыха из Африки и физически не мог организовать убийство.

Также защита с возмущением говорила о показаниях засекреченного свидетеля обвинения, голос которого был искажен, а самого его так и не показали присяжным, допросив в другом здании. «Он заявил, что от Исмаилова якобы слышал, что бизнесмен передал Эльдукаеву сумку с $500 тыс. и два автомата. Однако ни на один из уточняющих вопросов этот человек ответить не смог. Это не свидетель, а какой-то фантом»,— утверждали представители защиты, заявив, что других доказательств вины представлено не было.

«К сожалению, в Новосибирске нас не услышали»,— заявил “Ъ” Роберт Зиновьев, собирающийся обратиться в Верховный суд. Тельман Исмаилов, напомним, находится в международном розыске.

Сергей Сергеев