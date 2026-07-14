FT: Александр Вучич призвал американцев инвестировать в энергетический сектор Сербии
Президент Сербии Александр Вучич дал интервью Financial Times (FT). В нем он заявил о необходимости поддерживать хорошие отношения с США как в политической, так и в экономической сфере.
Александр Вучич
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
«Американцы — умные люди. Они хотят расширять свое влияние,— отметил президент Сербии.— Нам необходимо поддерживать хорошие отношения с США, и я с нетерпением жду начала этого стратегического диалога».
Александр Вучич отметил, что избрание Дональда Трампа на второй срок означает «значительные перемены» по сравнению с первым сроком. «В этот раз мы больше сосредоточены на вопросах бизнеса и готовы привлекать инвесторов в Сербию. В энергетическом секторе (американцы.— “Ъ”) могут оказать реальное влияние и добиться значительных результатов в предстоящие годы и десятилетия»,— подчеркнул сербский президент. Он, в частности, упомянул о планах строительства новой ГЭС на Дунае и крупного центра обработки данных на юго-западе Сербии, а также использования возобновляемых источников энергии для его охлаждения.
Господин Вучич также затронул тему продажи российской доли в сербской энергокомпании NIS. 16 июня власти Сербии и венгерская энергокомпания MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров. О готовности передать контроль над NIS российские владельцы уведомили США в ноябре 2025 года. Сербский президент заявил, что США и Россия договорились «о чем-то, что осталось между ними». «Американцы — единственные, кто может решить все эти вопросы»,— добавил господин Вучич.
Дональд Трамп прислал Александру Вучичу уведомление о введении дополнительных пошлин на сербские товары, которые должны начать действовать с 1 августа. Переговоры между Александром Вучичем и представителями США по поводу сотрудничества в области энергетики, включая искусственный интеллект, уже состоялись, и продуктивное экономическое сотрудничество стало основой их отношений. Вучич также поблагодарил США за поддержку процесса евроинтеграции Сербии. Он заявил, что интеграция в Европейский союз является ключевым приоритетом для Сербии и стратегическим выбором, по крайней мере до следующих выборов.
Что касается Нефтяной индустрии Сербии (NIS), Александр Вучич ранее заявлял о готовности Сербии выкупить доли российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в NIS в случае введения санкций США. Он также не исключал национализацию NIS, но стремился избежать этого любой ценой. США настаивали на полном выводе российских акционеров из NIS для снятия санкций, которые вступили в силу в октябре 2025 года. В конце 2025 года Сербия запросила у США лицензию на операционную деятельность NIS на 50 дней для поиска покупателя на российскую долю.