FT: Александр Вучич призвал американцев инвестировать в энергетический сектор Сербии

Президент Сербии Александр Вучич дал интервью Financial Times (FT). В нем он заявил о необходимости поддерживать хорошие отношения с США как в политической, так и в экономической сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Американцы — умные люди. Они хотят расширять свое влияние,— отметил президент Сербии.— Нам необходимо поддерживать хорошие отношения с США, и я с нетерпением жду начала этого стратегического диалога».

Александр Вучич отметил, что избрание Дональда Трампа на второй срок означает «значительные перемены» по сравнению с первым сроком. «В этот раз мы больше сосредоточены на вопросах бизнеса и готовы привлекать инвесторов в Сербию. В энергетическом секторе (американцы.— “Ъ”) могут оказать реальное влияние и добиться значительных результатов в предстоящие годы и десятилетия»,— подчеркнул сербский президент. Он, в частности, упомянул о планах строительства новой ГЭС на Дунае и крупного центра обработки данных на юго-западе Сербии, а также использования возобновляемых источников энергии для его охлаждения.

Господин Вучич также затронул тему продажи российской доли в сербской энергокомпании NIS. 16 июня власти Сербии и венгерская энергокомпания MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров. О готовности передать контроль над NIS российские владельцы уведомили США в ноябре 2025 года. Сербский президент заявил, что США и Россия договорились «о чем-то, что осталось между ними». «Американцы — единственные, кто может решить все эти вопросы»,— добавил господин Вучич.

Евгений Хвостик