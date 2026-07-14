Главу орловского филиала РСХБ попросили отправить в колонию на восемь лет

В Железнодорожном райсуде Орла начались прения по уголовному делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении главы местного филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Шихмана. В прокуратуре региона сообщили, что представитель обвинения запросил для него наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с двухлетним запретом заниматься банковской деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ Экс-директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ

По версии ФСБ, в 2020 году банкир одобрил сомнительный зарубежный перевод €2,4 млн со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», чем нанес ущерб банку почти в 168 млн руб. Ранее по этому же делу реальный срок уже получил директор компании-клиента.

Сам подсудимый, находящийся под арестом, вину категорически отрицает. На текущих допросах он заявил, что его пытаются сделать крайним за чужие ошибки. Защита Шихмана строится на том, что спорную транзакцию он изначально заблокировал, а финальный контроль и проведение платежа юридически и технически лежали на московском сервисном центре головного офиса.

Господина Шихмана задержали в апреле прошлого года. Тогда по ходатайству регионального управления ФСБ его заключили в СИЗО, в котором он находится до сих пор.

Владимир Зоркий