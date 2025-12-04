Экс-глава орловского филиала Россельхозбанка Шихман встретит Новый год в СИЗО

Советский районный суд Орла продлил меру пресечения в виде заключения под стражей экс-главе орловского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаилу Шихману, обвиняемому в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Его оставят в СИЗО до 9 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Фото: Орловский ГАУ Михаил Шихман

Господина Шихмана задержали в апреле. С того момента он находится под стражей.

В ФСБ связывали дело с корпоративным конфликтом в обанкротившемся в 2021 году ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Эта компания была подрядчиком АО «Военторг» (подконтрольно Минобороны) по производству армейских рационов.

Следствие полагает, что в 2020 году директор орловского филиала РСХБ, который обслуживал ММК, дал указание перевести €2,4 млн на фиктивный счет сингапурской компании Albequipment Trading Pte. Ltd. Эта сделка, которую в рамках дела о банкротстве предприятия признали неправомерной, нанесла банку ущерб на 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

В конце октября стало известно о завершении расследования по этому делу.

Кабира Гасанова