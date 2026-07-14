Александр Шуваев обсудил безопасность Белгородской области с Сергеем Кириенко

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности жителей региона, а также поддержка граждан и предприятий, подготовка к новому отопительному сезону и ряд других. По итогам встречи господин Шуваев подчеркнул в своем Telegram-канале, что федеральный центр оказывает региону всестороннюю системную поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шуваев (слева) и Сергей Кириенко (справа)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Александр Шуваев (слева) и Сергей Кириенко (справа)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

«Главное для нас — обеспечение безопасности жителей региона. Для меня это личная ответственность»,— заявил врио губернатора.

В зоне особого внимания региональных властей остается помощь жителям, пострадавшим от атак со стороны ВСУ, предприятиям приграничья, участникам и ветеранам СВО и членам их семей.

В части подготовки инфраструктуры к новому отопительному сезону поставлена задача обеспечить стабильную и бесперебойную подачу света, тепла и воды на все социальные и жилищные объекты. По словам Александра Шуваева, сейчас продолжается формирование необходимых резервов. Он также отметил, что Белгородская область получает полноценную помощь федерального центра и чувствует поддержку главы государства, администрации президента и правительства РФ.

После этого состоялось совещание с заместителями главы региона и руководителями областных министерств. На совещании, в частности, подвели итоги ЕГЭ, который в этом году сдавали почти 4,3 тыс. белгородских выпускников.

«За последние пять лет количество стобалльных работ в регионе выросло более чем в три раза — с 41 до 133. Кроме того, в истории Белгородской области впервые зафиксирован результат в 300 баллов, полученный выпускником Шуховского лицея Павлом Бусыгиным»,— сообщил Александр Шуваев.

В регионе сейчас идет летняя оздоровительная кампания, а параллельно прорабатываются вопросы организации выездного отдыха для детей за пределами региона. Сергей Кириенко особо подчеркнул необходимость обеспечения для детей максимальной безопасности и комфорта.

Накануне, 13 июля, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей встречи обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопрос функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) на Белгородчине. В рамках инициативы о расширении СЭЗ на всю область подготовлен проект нормативно-правового акта, и региональные власти рассчитывают на его скорое принятие.

Денис Данилов