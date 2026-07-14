Бренд электромобилей и гибридов, выпускаемый на автомобильном предприятии в Липецкой области, где также производятся машины марки Voyah.

В 2014 году на заводе велась сборка Great Wall Hover, в 2017–2019 годах — кроссовера Changan CS35, в августе 2019 года предприятие было законсервировано. Новое производство на заводе (крупноузловая сборка) началось в 2022 году с электромобилей Evolute i-PRO. В том же году компания-производитель заключила СПИК с Минпромторгом и Липецкой областью.

По данным «Автостата», по итогам первой половины 2026 года Evolute занял первое место по продажам новых электромобилей с 1,4 тыс. штук, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, и эквивалентно 32,2% от общего объема. В сегменте подключаемых гибридов марка заняла третью строчку (4,4 тыс. штук). Voyah, по данным агентства, за тот же период занял первое место по продажам подключаемых гибридов с долей 25,4%, или 7,8 тыс. экземпляров.