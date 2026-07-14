Опубликован проект первых в России клинических рекомендаций по контрацепции

На профильном портале Минздрава, как обратил внимание “Ъ”, для обсуждения опубликован проект клинических рекомендаций «Контрацепция. Наблюдение за применением противозачаточных средств». Документ разработало Российское общество акушеров-гинекологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские врачи при назначении противозачаточных средств долгое время ориентировались на рекомендации ВОЗ. В 2023 году появились отечественные «Критерии приемлемости для использования методов контрацепции», на основе которых эксперты разработали собственные клинические рекомендации. Первый проект документа был опубликован в прошлом году (см. “Ъ” от 10 сентября 2025 года), однако оценку научно-практического совета Минздрава он прошел только сейчас.

В рекомендациях упоминаются все группы контрацептивных средств, включая трансдермальные системы — специальные пластыри, из которых в кровь непрерывно поступают гормоны, и женские презервативы, которые в РФ пока не зарегистрированы. В документе представлен подробный перечень исследований, которые необходимо пройти перед назначением наиболее подходящего способа контрацепции. Также прилагается список возможных противопоказаний. Гормональные препараты, к примеру, нельзя прописывать пациенткам с тромбоэмболией, острыми или хроническими заболеваниями печени, мигренью и некоторыми злокачественными заболеваниями.

В опубликованном документе появился отдельный блок, посвященный контрацепции при ожирении. Пластырь не рекомендуют женщинам с массой тела 90 кг и более, поскольку его эффективность в таких случаях может снижаться. Для пациенток, перенесших бариатрические операции, обычные таблетки могут работать хуже (из-за ухудшения процессов всасывания пищи и лекарств) — для них необходим индивидуальный подбор метода контрацепции у врача. Женщинам с ожирением второй или третьей степени врачи советуют выбирать внутриматочные спирали либо другие негормональные способы. Обсуждение рекомендаций продлится до 9 августа, далее документ утвердит Минздрав.

Наталья Костарнова