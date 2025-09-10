Секс становится все более защищенным

Российское общество акушеров-гинекологов разработало первые в истории страны клинические рекомендации по вопросам контрацепции. В них перечислены все научно достоверные методы, включая экзотические пока трансдермальные пластыри и «женские презервативы». Для каждого из них указаны возможные осложнения и алгоритмы необходимых обследований. Эксперты считают, что следование рекомендациям поможет и пациенткам, и врачам.

Клинические рекомендации «Контрацепция. Наблюдение за применением противозачаточных средств» представила президент Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СЗФО Мария Ярмолинская, выступая на прошедшем в Сочи семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии». Российские врачи при назначении противозачаточных средств долгое время ориентировались на рекомендации ВОЗ, пояснила она “Ъ”. В 2023 году появились отечественные «Критерии приемлемости для использования методов контрацепции», теперь на их основе эксперты разработали собственные клинические рекомендации.

Клинические рекомендации содержат основанные на научных доказательствах алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Их разрабатывают медицинские общества и профессиональные ассоциации. Проекты рассматривает научно-практический совет Минздрава: он может одобрить документ, отклонить или направить на доработку. Утвержденные клинические рекомендации публикуются на сайте Минздрава. Соблюдать их врачам не обязательно, но желательно.

Информация о методах и средствах контрацепции имеет «решающее значение» для «реализации репродуктивных прав» граждан и для охраны здоровья населения, сказано в документе. Но россиянки недостаточно используют современные методы контрацепции, считают гинекологи, ссылаясь на опрос 2021 года. Тогда у женщин были наиболее популярны презервативы (их назвали 45% респонденток), комбинированные оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки; 30%) и прерванный половой акт (23%).

В рекомендациях же перечислены все группы контрацептивных средств, в том числе самые современные. Это, например, трансдермальные системы — пластырь, из которого в кровь непрерывно поступают гормоны этинилэстрадиол и норэлгестромин (в России пока представлен лишь один такой препарат). Также авторы рассказывают про так называемые женские презервативы, которые в РФ пока не зарегистрированы.

Кроме того, дается подробный перечень исследований, которые нужно провести перед назначением наиболее подходящего способа контрацепции. Прилагается и список возможных противопоказаний. Например, гормональные препараты нельзя прописывать пациенткам с тромбоэмболией, острыми или хроническими заболеваниями печени, мигренью и некоторыми злокачественными заболеваниями. Пациенткам с ожирением не рекомендовано назначать контрацептивные пластыри.

описан механизм применения средств неотложной контрацепции после незащищенного полового акта с целью предотвращения беременности. Перечислены обстоятельства, при которых возможны вазэктомия у мужчин или стерилизация маточных труб у женщин, «заинтересованных в необратимой контрацепции».

В частности, такие процедуры проводятся только при письменном заявлении человека не моложе 35 лет либо имеющего минимум двух детей.

Следование рекомендациям важно для врачей, так как это повышает их юридическую защищенность, пояснила “Ъ” Мария Ярмолинская: «У нас редко бывают абсолютно здоровые пациентки. А, например, мигрень — абсолютное противопоказание для эстроген-гестагенных комбинированных контрацептивов, как и ВИЧ, и онкологические заболевания. Не все врачи это знают».

Главврач клиники «К-медицина», акушер-гинеколог Алексей Черников рассказал, что в его практике были случаи тромбоза на фоне приема оральных контрацептивов, когда женщины начинали пить таблетки «по рекомендации соседки». Но и врачи нередко назначают обследования пациенткам «на свое усмотрение», признает он. Новые рекомендации, считает он, призваны стандартизировать подходы к диагностике, чтобы обезопасить пациента и врача от возможных осложнений и подобрать самый приемлемый вариант контрацепции.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили “Ъ”, что проект клинических рекомендаций пока не поступал в ведомственный научно-практический совет. Но, по информации Марии Ярмолинской, проект документа «должны утвердить».

Наталья Костарнова