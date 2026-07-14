Губернатор Ленобласти поручил ввести лимит на топливо для чиновников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил автобазе регионального правительства ввести для автомобилей чиновников тот же лимит на топливо, что и для жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет»,— объяснил господин Дрозденко.

Эти же рекомендации ввести лимит для машин чиновников местных администраций даны и руководителям органов местного самоуправления. Александр Дрозденко отметил, что жители могут «в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС» наливать в канистры до 10 л топлива для садовой техники: бензопил, газонокосилок и прочего. При этом заливать бензин можно только в ГОСТовские канистры, предназначенные для хранения топлива.

13 июля в Ленобласти автозаправочные станции начали разливать бензин в канистры, сообщил пресс-секретарь главы региона Никита Донцов. По его словам, бизнес расширил предложения после обращения экономического блока правительства региона от лица Александра Дрозденко. При этом некоторые нефтяные компании по собственной инициативе увеличили лимит до 20 литров.