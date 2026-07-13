АЗС в Ленобласти начали разливать бензин в маленькие канистры

В Ленинградской области автозаправочные станции начинают разливать бензин в канистры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Никита Донцов. По его словам, бизнес расширил предложения после обращения экономического блока правительства региона от лица губернатора Александра Дрозденко.

Часть АЗС уже отпускают топливо в канистры, но при двух условиях: не более 10 л и в металлическую тару, соответствующую ГОСТу, — сообщил «Фонтанке» господин Донцов.

«Некоторые нефтяные компании в инициативном порядке согласились и до 20 л заправлять в канистры», — добавил пресс-секретарь.

О планах ленинградских властей разрешить продажу топлива в канистры господин Дрозденко сообщил на прошлой неделе. Он уточнял, что целью было удовлетворить спрос на топливо для садовой техники.