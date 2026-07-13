АЗС в Ленобласти начали разливать бензин в маленькие канистры
В Ленинградской области автозаправочные станции начинают разливать бензин в канистры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Никита Донцов. По его словам, бизнес расширил предложения после обращения экономического блока правительства региона от лица губернатора Александра Дрозденко.
Часть АЗС уже отпускают топливо в канистры, но при двух условиях: не более 10 л и в металлическую тару, соответствующую ГОСТу, — сообщил «Фонтанке» господин Донцов.
«Некоторые нефтяные компании в инициативном порядке согласились и до 20 л заправлять в канистры», — добавил пресс-секретарь.
О планах ленинградских властей разрешить продажу топлива в канистры господин Дрозденко сообщил на прошлой неделе. Он уточнял, что целью было удовлетворить спрос на топливо для садовой техники.
Разрешение на продажу бензина в канистры в Ленинградской области связано с общим топливным кризисом в России, который начался еще в конце мая 2026 года и затронул более 50 регионов. В ряде субъектов РФ, включая Крым, Дальний Восток, Нижегородскую, Ростовскую, Рязанскую, Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую и Новосибирскую области, наблюдался дефицит бензина, что привело к введению ограничений на его продажу на АЗС, вплоть до полного запрета на заправку в канистры и установления лимитов на объем отпускаемого топлива. При этом в Липецкой области, например, был введен механизм продажи бензина по четным и нечетным числам.
Проблемы с топливом обусловлены несколькими факторами, включая системный дисбаланс между возможностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и растущим спросом, сезонным повышением потребления и ростом туристической активности, дорогой логистикой, а также внеплановыми ремонтами на НПЗ. Дефицит усугублялся тем, что независимые АЗС, не имеющие собственных перерабатывающих мощностей, сталкивались с перебоями поставок и убыточностью, в то время как вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивали свои заправки в приоритетном порядке. Власти принимают меры для стабилизации ситуации, включая дополнительные поставки топлива в регионы и обсуждение временного запрета на экспорт дизельного топлива.