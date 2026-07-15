Пара с историями

Во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Атланте сойдутся сборные Аргентины и Англии. Обе прошли к этой встрече по тернистому пути. А тот факт, что она все-таки состоится, должен будоражить воображение любого знакомого с футбольной историей болельщика. Когда на мировых первенствах доходит до аргентинско-английского соперничества, волосы на голове встают дыбом от кипящих в нем страстей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты сборной Аргентины

Фото: Charlie Riedel / AP Футболисты сборной Аргентины

Фото: Charlie Riedel / AP

Вопросов к этим двум сборным по ходу чемпионата накопилось куда больше, чем к участникам первого, завершившегося в ночь со вторника на среду полуфинала. Французы и испанцы до своего матча добрались почти исключительно на классе, англичане и защищающие завоеванный в 2022 году титул аргентинцы — во многом «на зубах». И это обстоятельство расширило список сомнений, терзающих неравнодушных к ним людей, до размеров колоссальных. Какую из двух сборных сильнее измочалили битвы в play-off, особенно свежие, завершившиеся овертаймами четвертьфинальные: у сборной Англии — против норвежцев, у сборной Аргентины — против швейцарцев? Каков запас прочности у уже 39-летнего Лионеля Месси? Про него все думали, что до финала будет играть в щадящем режиме. В реальности вынужден играть от звонка до звонка, потому что аргентинскую сборную, рискующую вылететь, сталкиваясь с футболистами из Кабо-Верде, Египта, Швейцарии, надо постоянно спасать. Кто в сборной Англии будет бетонировать середину поля, если Деклан Райс явно не в форме и даже против норвежцев не тянул? А там, в середине у аргентинцев рождается все интересное. Способна ли медлительная защита чемпионов мира поспевать за Гарри Кейном и разбушевавшимся Джудом Беллингемом? И вообще, по какой траектории эти сборные движутся на турнире? Есть подозрение, что все-таки по нисходящей.

Вопросов — миллион, внятных ответов — столько же, сколько у Месси на этом чемпионате матчей без результативных действий, голов и передач. Ноль. Все слишком тонко и неоднозначно. И может быть, вместо того, чтобы впустую терзаться их поисками, стоит просто насладиться афишей полуфинала.

Очень особенной афишей, потому что в мировом футболе, не исключено, нет ничего более захватывающего, чем английско-аргентинское соперничество. Из него всегда созревала какая-то инфернальная смесь красоты и жути, а каждая глава этого противостояния входила в историю.

Ну практически каждая, так как глава первая — с победой англичан над аргентинцами на групповом этапе чемпионата 1962 года в Чили вышла относительно спокойной. Зато на следующем первенстве, домашнем для англичан, разразилась буря. Аргентинцы попались им на пути к до сих пор единственному большому титулу в четвертьфинале. В нем миссия опекать лидера сборной Англии Бобби Чарльтона досталась капитану аргентинской команды, классному хавбеку Антонио Раттину, которого судья из ФРГ Рудоль Крайтляйн удалил незадолго до перерыва без явного повода, словно просуммировав в уме все совершенные им мелкие проступки. Раттин отказывался уходить с поля почти десять минут, а выводить его пришлось полицейским. Вдобавок решающий гол Джеффа Хёрста в концовке вышел подозрительным. В Аргентине, в которой игру сразу назвали «ограблением века», были уверены, что он был забит из вне игры.

Через 20 лет, тоже в четвертьфинале уже мексиканского чемпионата, были убиты англичане. Двумя подряд голами великого Диего Марадоны с интервалом в три минуты: один — легендарной «рукой Бога», не замеченной судьей, другой — легендарным слаломом через полполя, в котором чуть ли не всем английским игрокам выпала позорная роль бесполезных стоечек, лишь подчеркивающих искусство аргентинца. О мести ненавистному врагу за поражение в Фолклендской войне эффектнее Аргентина и не мечтала. А Эмир Кустурица, снимая фильм про своего любимца Марадону, не мечтал о сюжетной подоплеке более забористой.

В 1998 году во Франции — новая драма, еще похлеще предыдущих. С примерно таким же смелым и эффектным, как у Марадоны, проходом 18-летнего Майкла Оуэна, которым он вывел англичан вперед, и с ЧП в начале второго тайма. При счете 2:2 аргентинец Диего Симеоне свалил Дэвида Бекхема, а тот в ответ не так уж сильно пнул его ногой, не догадываясь, как превосходно нынешний тренер мадридского «Атлетико» умеет изображать нечеловеческие страдания и как легко покупается на это рефери Ким Милтон Нильсен. Сборная Англии, такая симпатичная, после красной карточки Бекхему осталась в меньшинстве и уступила в серии пенальти. А сорвавшийся кумир английской молодежи на время превратился чуть ли не в изгоя.

Дэвид Бекхем реабилитировался за свой срыв довольно скоро. Через четыре года в Японии сборная Англии взяла верх над аргентинцами, не пустив их в play-off, благодаря его голу. Тоже, между прочим, был безумно напряженный и нервный матч, после которого прошло без малого четверть века до продолжения саги. Очередная глава, в отличие от предыдущих, пишется на стадии, предельно близкой к золоту. Намек на то, что получится не хуже, чем остальные, вполне прозрачный.

Алексей Доспехов