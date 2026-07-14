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«Кто сказал, что у Медведева осталось мало времени?»

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный о мировом и российском мужском теннисе

В Лондоне победой первой ракетки мира Янника Синнера завершился Wimbledon. Бывшая восьмая ракетка мира, победитель десяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов Михаил Южный в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову прокомментировал выступление главных героев травяного мейджора в мужском одиночном разряде, оценил их перспективы в ближайшем будущем и рассказал о том, как видит ситуацию с российским мужским теннисом.

Михаил Южный

Михаил Южный

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ

Михаил Южный

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ

— В этом году на Wimbledon никто из российских теннисистов не смог дойти до четвертьфинала. Неожиданный итог?

— Скорее нет. В последнее время наши ребята показывают волнообразные результаты: где-то лучше, где-то хуже. И предсказать, кто как сыграет на конкретном турнире, тем более травяном мейджоре, где всегда бывает немало сюрпризов, очень тяжело. Причины поражений у каждого свои. Но можно отметить, что все четверо проиграли соперникам, которые в Лондоне выступили очень хорошо. Например, Карен Хачанов в пяти партиях уступил Флавио Коболли — финалисту Roland Garros. Этот итальянец проявил себя универсалом, способным успешно выступать на любом покрытии. Андрей Рублев на тай-брейке пятого сета не справился с Романом Сафиуллиным, который, в свою очередь, сам провел великолепный турнир и уступил лишь Новаку Джоковичу. Что касается Даниила Медведева, то Ян-Леннард Штруфф всегда умел играть на траве и был опасен для любого. Медведев три раза не смог подать на партию. Но делать на основе этой его неудачи какие-то выводы я бы не стал.

— Для вас стало сюрпризом расставание Медведева с его шведским тренером Томасом Юханссоном, о котором стало известно в конце прошлой недели?

— Да. Но чтобы в подобных случаях говорить о причинах, надо понимать, что происходит внутри команды игрока. У меня на данный момент нет такой информации.

— Что дал Юханссон Медведеву за период их сотрудничества?

— Они работали несколько месяцев, а это недостаточный срок для серьезных изменений.

После смены тренера на эмоциях игрок сначала может заметно прибавить, но надо понимать, что в этот период в теннисном плане по большому счету работает старый багаж.

А затем наступает рутинный тренировочный процесс, в котором слишком много зависит от различных нюансов, известных только в узком кругу. Поэтому делать оценки, ориентируясь только на сиюминутный результат, неправильно. Не случайно даже те игроки, которые находятся в творческом поиске и стремятся усилить свою игру, не меняют тренеров хаотично, а работают с одним человеком хотя бы пару лет.

— Но так можно рассуждать, когда человеку 25 лет и он имеет временной запас. Медведеву же в этом году исполнилось 30…

— А кто сказал, что у Медведева мало времени? На виду у широкой публики он лет восемь-девять, и примерно еще столько же может играть на хорошем уровне. То же самое, кстати, относится к Рублеву и Хачанову. Думаю, что каждого из них ждет очень интересный отрезок карьеры. Вспомните, что говорили в 2013 году про 32-летнего Роджера Федерера. Швейцарца едва ли не стыдили за то, что он, вместо того чтобы уходить, проигрывает едва ли не всем подряд. А Федерер через несколько лет выиграл еще три турнира Большого шлема и вновь стал первым в мире. Я не утверждаю, что наши теннисисты сделают то же самое. Но аналогичные взлеты вполне возможны. Профессиональный теннис — это бег на очень длинную дистанцию. Хотя, конечно, в разные периоды желательно выбирать нужную дорогу.

— Какие изменения в игру Андрея Рублева внес Марат Сафин, который ездит с ним в этом году пусть и не на все турниры, но довольно часто?

— Сафин вошел в команду Рублева не для того, чтобы менять ему удары справа или слева, которые тот и так технически выполняет отменно. Задача Марата — помочь Андрею посмотреть на многие вещи другими глазами, поменять не его теннис, а его отношение к себе и к тому, что происходит вокруг. Начиная с реакции на собственные ошибки во время матчей. Это процесс долгий, непростой, напоминает борьбу с вредными привычками. Одни справляются с ними сразу, другие — через десять лет, а третьи не справятся никогда. Вот и у Рублева происходит тот же самый процесс, причем на фоне сумасшедшего психологического давления. Если Сафину удастся донести до Андрея то, что нужно, то его игра сама будет постепенно меняться. В какой-то момент он поймет, что некоторые вещи во время игры можно делать чуть легче, и тогда появится возможность лучше восстанавливаться к следующим матчам. Другое дело, что по своему опыту могу сказать: в работе со зрелым игроком, имеющим свои привычки и мировоззрение, есть своя сложность. Сначала человек вроде бы смотрит тебе в рот, делает все, что ты говоришь, и на эмоциях дает результат. Но затем этот период проходит, и человек задумывается — а готов ли и дальше идти этим путем, меняя свои привычки? И вот тут, на этой развилке, многие игроки расстаются со своими тренерами. А потом, когда все возвращается на круги своя, снова начинают падение вниз.

— Единственным россиянином, порадовавшим на Wimbledon в этом году, стал Роман Сафиуллин, начавший с квалификации, выигравший три подряд матча в пяти сетах и дошедший до четвертого круга. Есть ли у него потенциал для попадания в первую двадцатку?

— У Романа среди всех наших нынешних теннисистов самый тернистый путь. Когда другие громко заявили о себе, он боролся с травмами. Трава подходит Сафиуллину по манере игры, у Ромы, как говорится, всегда летел мяч, и не случайно три года назад он был в четвертьфинале Wimbledon. К тому же это очень самоотверженный игрок. Его отличало трудолюбие, упорство и умение добиваться результата любой ценой. В общем, Рома — большой молодец, хотя по поводу его перспектив в рейтинге я бы с прогнозами не спешил. Wimbledon всего лишь один турнир, дальше будет только сложнее. Кроме того, первая десятка или двадцатка подразумевает особый образ жизни, которого ты должен придерживаться не пару месяцев, а постоянно. Требуется наличие самодисциплины, концентрации, мотивации, и при этом нужно оставаться здоровым. Ведь при прочих равных условиях преимущество всегда имеют те, кто избегает травм.

— Новак Джокович в шестой раз за последние два года сыграл в полуфинале на турнирах Большого шлема. Вы впервые встретились с ним на корте двадцать лет назад. Что скажете сейчас?

— Все, что делает сейчас Джокович на корте, вызывает восхищение. Четвертьфинал против Феликса Оже-Альяссима, длившийся 5 часов 15 минут, вошел в тройку самых продолжительных матчей в карьере Новака, но он выиграл его в 39 лет. Уникальный результат! Больше всего меня восхищает в Джоковиче то, что он находит в себе силы продолжать выступать и делает это на высочайшем уровне. Многие говорят, что Джокович живет в теннисе рекордами, но я так не считаю. Если бы он мечтал только о рекордах, то вряд ли протянул бы так долго. Просто это его путь, его жизнь. Он морально питается теннисом, участием в главных турнирах, тем, что его окружает там. И поэтому у него все так классно получается.

— Александр Зверев после победы на Roland Garros дошел до финала Wimbledon. Взаимосвязанные результаты?

— После триумфа в Париже с плеч Зверева упал тяжелый психологический груз. Ведь еще два месяца назад многие называли его лучшим игроком всех времен, не выигравшим турнира Большого шлема, а для любого амбициозного спортсмена это — уничтожающая характеристика. Теперь, как бы ни развивалась карьера Зверева дальше, про него так никто не скажет. И ему сразу стало легче идти по жизни. Не случайно в четвертьфинале Wimbledon он без вариантов обыграл Тейлора Фритца, которому до этого уступал семь раз подряд. Для меня именно та игра стала индикатором того, что происходит сейчас с Александром.

— За счет чего Янник Синнер переиграл Зверева в финале Wimbledon, в первой половине которого была очень упорная борьба?

— Для меня разница состояла в том, как соперники относились к этой игре.

Синнер играл обычный матч против соперника, которого в последние годы регулярно побеждал. А для Зверева это был финал Wimbledon против самого Синнера, и поэтому Александр взвалил на себя огромный груз ответственности.

Вспомните его реакцию на выигрыш первой партии. Взяв у Синнера единственный сет в последних семи матчах, Зверев радовался так, будто уже выиграл Wimbledon. С его души будто упал еще один камень. Но это событие забрало у него массу эмоций и энергии. Зверев прекрасно умеет играть в теннис, но в первой партии он действовал на пределе, выдал почти все, и на большее его не хватило. В конечном счете именно это предопределило исход матча в пользу Синнера, который пусть и не сразу, но научился справляться с психологическим давлением и сейчас делает это блестяще.

— По очкам, набранным в этом году, Зверев отстает от Синнера примерно на 1500 баллов. Может ли немецкий теннисист на волне успеха навязать итальянцу борьбу за титул первой ракетки мира?

Первая ракетка мира Янник Синнер защитил чемпионский титул на Wimbledon

— Я не скажу, что это абсолютно нереально. Во всяком случае, оставшиеся месяцы этого сезона могут получиться очень интересными. Многое будет зависеть от того, когда и каким вернется после травмы Карлос Алькарас. Есть вопросы и по поводу Синнера. В полуфинале Australian Open он, находясь не в лучшем физическом состоянии, проиграл Джоковичу, а на Roland Garros вдруг сдал в матче второго круга, по ходу которого имел громадное преимущество. Парижская история вроде выглядит несчастным случаем, но теперь с оглядкой на нее приходится делать любой прогноз, касающийся Синнера, тем более что в Америке в августе и начале сентября тоже бывает очень жарко.

Что касается Зверева, то он может как немного сбавить — на фоне определенного эмоционального опустошения после своих подвигов, так и продолжить играть очень хорошо. Разница в очках между ним и Синнером действительно не такая уж большая, и вариант, при котором Янник не приедет на ближайший «мастерс» в Монреаль, а Зверев выиграет там и приблизится к итальянцу еще сильнее, вполне реален. В любом случае Александр достоин того, чтобы на время стать первым. Ведь если не считать тяжелой травмы, полученной в полуфинале Roland Garros против Рафаэля Надаля в 2022 году, можно сказать, что по карьере он идет очень ровно.

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