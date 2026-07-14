Новые условия по семейной ипотеке могут в 2,5 раза увеличить платежи заемщиков

Обсуждаемая властями корректировка условий семейной ипотеки приведет к тому, что ежемесячные платежи изменятся. Максимальная сумма платежа для покупателей новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти может достигнуть 172 тыс. руб. в месяц. Такие подсчеты привел «РБК Недвижимость» на основе предварительного варианта изменений в госпрограмме «Семейная ипотека» с помощью ипотечного калькулятора «Дом РФ». Это почти в 2,5 раза выше нынешнего максимума в столичных регионах. Сейчас ежемесячный платеж по семейной ипотеке там составляет 71,9 тыс. руб. при условии, что семья взяла в ипотеку 12 млн руб. на 30 лет.

Согласно расчетам, в будущем из-за дифференциации ставок, двойного сокращения срока кредитования и роста максимального размера кредита для большинства семей максимальные платежи по вновь выданной семейной ипотеке могут подскочить на 85–139%.

Наименьшими они будут для семей с пятью и более детьми — 133 тыс. руб. в месяц, наибольшими — у семей с тремя детьми: 172 тыс. руб. Для обеих категорий семей максимально возможный кредит составит 18 млн руб.

Нынешние условия семейной ипотеки сохранятся до октября 2026 года, в будущем власти планируют дифференцировать ставки в зависимости от количества детей. При этом сроки кредитования по новым ставкам могут сократить вдвое, а максимальные размеры кредита для большинства семей, наоборот, увеличить.

Подробнее о новых правилах по льготной ипотеке — в материале «Ъ» «''Семейную ипотеку'' оставили на осень».