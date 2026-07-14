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Прокуратура попросила пересмотреть приговор зампреду «Яблока» Максиму Круглову

Прокурор Юлия Гузняева попросила заново рассмотреть дело замглавы партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова. Об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram. В конце июня Круглова приговорили к семи годам колонии.

Бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов

Бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В апелляционном представлении гособвинитель попросила рассмотреть дело с другим судьей. Прокуратура при этом подала только краткую версию представления, отметил господин Бадамшин. Полное заявление прокурор обещала предоставить после ознакомления с протоколом судебного заседания и получения копии приговора.

Господина Максима Круглова задержали 1 октября 2025 года. 24 июня суд в Москве приговорил его к семи годам колонии. Политика признали виновным в распространении фейков о ВС России. Причиной для возбуждения уголовного дела стали два поста политика в Telegram-канале от 2022 года. В них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе. Вину политик не признал.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности.

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