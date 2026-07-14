Observer: Кремль хотел сделать жену Асада президентом Сирии

Власти России допускали передачу власти в Сирии от бывшего президента Башара Асада к его жене Асме, утверждает The Observer. Издание ссылается на источники, ранее близкие к семье Асадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

В публикации указано, что за годы президентства мужа Асма Асад стала одной из центральных фигур в управлении страной и принятии решений. По сведениям The Observer, она контролировала несколько ключевых областей экономики, благотворительные фонды и большую часть международной помощи, получаемой от ООН.

Журналисты The Observer утверждают, что после окончания активных военных действий в Сирии российское правительство «все больше разочаровывалось» в Башаре Асаде и стабильности его власти. В Кремле были недовольны его отказами поддерживать мир с Турцией, боевиками на северо-западе и курдскими силами на северо-востоке. По данным нескольких собеседников издания, в России некоторое время назад начали составлять «список возможных кандидатов» на замену. В числе первых была Асма Асад, заявили источники. Один из собеседников издания сообщил, что Башар Асад знал о такой идее, однако не воспринимал ее всерьез.

«Такие разговоры были, и об этом было сказано президенту, но он просто посмеялся над этим», — сообщил источник.

Башар Асад возглавлял Сирию с 2000 по 2024 год. Он покинул страну после захвата Дамаска коалицией исламистских группировок в начале декабря 2024 года. Вскоре экс-президент вместе с семьей получил политическое убежище в России. Асма Асад (до замужества — аль-Ахрас) родилась в Великобритании в сирийской семье. Она окончила Лондонский университет, после чего работала в Deutsche Bank и JP Morgan. В 2000 году она вернулась в Сирию и вышла замуж за Башара Асада.