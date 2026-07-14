Ипотека сдерживает вторичку

В Ижевске замедлился рост цен на вторичном рынке жилья в первой половине 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 8,2% против 11,6%. При этом квартиры в готовых домах дорожают активнее, чем в новостройках. На начало июля квадратный метр на вторичном рынке стоил 116,3 тыс. руб. В среднем такая квартира обходится в 5,7 млн руб. Как утверждают эксперты, рост спроса по-прежнему сдерживают высокие ставки по ипотеке. Кроме того, покупатели предпочитают квартиры с ремонтом, поскольку не хотят дополнительно тратиться на отделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Квартиры на вторичном рынке Ижевска подорожали на 6% в первом полугодии 2026 года. Такие данные приводит платформа «Мир квартир». В среднем в столице Удмуртии они продаются за 5,7 млн руб. Стоимость 1 кв. м выросла с начала года на 8,2% до 116,3 тыс. руб. При этом в первом полугодии 2025 года квадратный метр на вторичке подорожал на 11,6%, а квартиры — на 12%.

По данным «Циан», за год цена квадратного метра на вторичке выросла на 13% до 120 тыс. руб.

Для сравнения, квартиры в новостройках подорожали на 5,6% за полугодие и на 16% за год. Квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 146 тыс. руб.

«Квадратный метр “вторички” вырос больше, чем метр “первички”, который по итогам полугодия показал прирост всего на 2,6%. Сейчас спрос низок в обоих сегментах, но те покупатели, которые все-таки решают свой квартирный вопрос, предпочитают рынок, где они могут найти квартиру на 18% дешевле, чем в новостройке. В настоящее время у продавцов неплохая возможность продать свою квартиру, пока нет ценовой конкуренции со стороны новостроек и легче найти покупателя»,— пояснил тенденцию на рынке гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Как утверждает руководитель ижевского филиала агентства недвижимости «Владис» Дмитрий Беляев, спрос на квартиры на вторичном рынке за год не изменился, при этом из-за высоких ставок по ипотеке граждане ориентируются исключительно на свои финансовые возможности. До конца лета ожидается сезонный подъем спроса на студии и однокомнатные квартиры, которые приобретаются для иногородних студентов.

Если раньше покупатели делали выбор в пользу новостроек, поскольку считали это более выгодным вложением, сейчас смотрят скорее на доступность жилья. Спрос на квартиры в новостройках поддерживается исключительно программой семейной ипотеки. «На сегодняшний день у нас в полную силу работает только семейная ипотека, но она подходит лишь узкому кругу лиц. Соответственно, новостройки покупают семьи, попадающие под действие льготы. Если же говорить про остальных людей, которые могут использовать лишь базовую ставку, они приобретают то, на что хватает денег», — рассказал господин Беляев.

Руководитель агентства недвижимости «Народный риэлтор» Александр Шадрин указывает на замедление роста спроса на вторичном рынке из-за высоких ставок по кредитам. Хотя ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, некоторые банки продолжают одобрять ипотеку на вторичном рынке под 19-21% годовых. «Банки не торопятся снижать ставки по кредитам. Многие граждане попросту не тянут такую дорогую ипотеку, а на первоначальный взнос берут потребкредиты, которые до сих пор в среднем одобряют под 30%»,— рассказал эксперт.

Он отмечает, что большинство сделок на вторичном рынке происходит сейчас за наличные деньги без привлечения кредитов, много среди покупателей участников СВО и членов их семей.

При этом Александр Шадрин указывает на рост спроса в первом полугодии на двухкомнатные квартиры в домах возрастом не более 10 лет, в том числе без ремонта. «На квартиры стоимостью выше 6 млн руб. спрос идет в основном на новые сданные дома в возрасте до 10 лет и с очень хорошим ремонтом. Стоимость отделочных работ тоже подорожала.

И многие люди патологически боятся делать ремонт: им проще продать квартиру без ремонта и купить другую с ремонтом пусть и в кредит»,— отметил эксперт.

Спрос до июня был в основном на одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке до 5 млн руб. за наличные. Также с середины прошлого года наблюдается повышенный спрос на новые сданные дома с дизайнерским ремонтом, в частности на однокомнатные квартиры. При этом старое жилье типа сталинок площадью 70 кв. м может снижаться год в цене с 7 до 4,8 млн руб. и продаться ниже рынка, рассказал господин Шадрин.

Руководитель «Народного риэлтора» подчеркнул, что многие люди хотят жить в новых домах, некоторые даже уходят со вторичного рынка из-за роста количества желающих пройти банкротство физических лиц. «Если человек обанкротился, то юристы смотрят, что он продавал за последние пять лет. И если видят хоть малейшие нарушения — цена ниже рыночной или выше, то разворачивают сделку. Для покупателя недвижимости это риск потерять купленную недвижимость и быть признанным недобросовестным покупателем»,— пояснил эксперт.

Дальнейшее изменение спроса на жилье будет зависеть от того, как будут снижаться ставки по ипотеке. «Я думаю, что они продолжат медленно снижаться. Это, в свою очередь, приведет к росту спроса на вторичном рынке жилья. В Ижевске существует дефицит жилья, и это будет толкать цены вверх, причем как на вторичном, так и первичном рынке»,— констатировал Александр Шадрин.

Дмитрий Беляев прогнозирует оживление спроса на квартиры во второй половине 2026 года. «Рынок сейчас будет намного активнее. Это связано с тем, что люди будут закрывать свои налоговые отчетные периоды. Они захотят переехать до Нового года и, особенно, до 1 сентября. Кроме того, возможно и снижение ключевой ставки, а отсюда повышение доступности ипотеки»,— заключил он.

Владислав Галичанин