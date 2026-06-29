Цена «квадрата» во вторичке в Ижевске подорожала на 13% за год

Средняя цена 1 кв. м. на вторичном рынке недвижимости Ижевска достигла 120 тыс. руб. к концу второго квартала. За три месяца показатель увеличился на 0,8%. Об этом сообщают аналитики платформы «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По 40 крупным городам России средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке составила 152,8 тыс. руб. За год она выросла на 10%, за квартал — на 2%. При этом в Ижевске годовая динамика оказалась выше среднерыночной — 13%. По темпам роста за год столица Удмуртии находится на 8 месте среди 40 регионов и разделяет позиции с Нижним Новгородом и Самарой и Челябинском, где также зафиксировано подорожание на 13%.

«В 2026 году складывается уникальная ситуация, когда вторичка дорожает быстрее новостроек, где рост ограничен просадкой спроса. В результате сокращается ценовой разрыв между сегментами, сформировавшийся за последние пять лет»,— говорится в исследовании. В конце первого квартала «первичка» была дороже «вторички» в среднем на 24%, во втором — уже 22%.

Среди соседних с Удмуртией регионов наиболее заметный рост цен на вторичном жилье за год зафиксирован в Перми — плюс 16%, до 134,8 тыс. руб. за 1 кв. м. В Кирове «квадрат» подорожал на 21%, до 128,5 тыс. руб. — это самая высокая динамика среди 40 анализируемых городов. В Казани рост составил 12% (до 222,8 тыс. руб.), в Уфе — 8% (до 143,3 тыс. руб.).

«Хорошие продажи, сократившийся выбор, а также рост доли лотов в современных домах толкают цены предложения вверх. Дальнейшее повышение доступности рыночной ипотеки будет поддерживать продажи на высоком уровне, а значит, будет сохраняться и увеличение цен. В третьем квартале ожидаем рост на 0,5-1% в месяц»,— комментирует директор направления вторичной недвижимости портала Александр Гарбузов.

Напомним, Ижевск занял второе место по динамике средней цены 1 кв. м. в первичном жилье по итогам второго квартала среди 40 крупных городов РФ. По данным портала «Циан», за январь—июнь «квадрат» в столице Удмуртии подорожал на 5,6%, до 146 тыс. руб. Прирост за год составил 16%.

Карина Пырина