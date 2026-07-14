Лавров назвал терроризмом атаки Украины в Азовском и Черном морях
Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины в Азовском и Черном морях «чистой воды терроризмом». Такую характеристику ситуации он представил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, но и на африканском континенте»,— отметил глава МИДа.
По словам Сергея Лаврова, Украина действует по принципу «нанести ущерб и запугать людей». Однако Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия странам Африки, заверил глава МИД.
Сегодня Минтранс и Минсельхоз сообщили о разработке альтернативных логистических маршрутов из-за ситуации в Азовском море. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на минувшей неделе при атаках ВСУ на гражданские суда в регионе были ранены 12 моряков, двое из них погибли.
Заявление Сергея Лаврова о «чистой воды терроризме» в Азовском и Черном морях не является единичным. Ранее он уже называл Украину «откровенно террористическим государством» и связывал ее с терактами в России, включая теракт в «Крокус Сити Холле», где по версии СК РФ, координатор приглашал нападавших в Киев для выплаты вознаграждения. Подобные обвинения звучали и после атак беспилотников на российские территории, например, после попытки атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области в декабре 2025 года.