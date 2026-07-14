Лавров назвал терроризмом атаки Украины в Азовском и Черном морях

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины в Азовском и Черном морях «чистой воды терроризмом». Такую характеристику ситуации он представил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, но и на африканском континенте»,— отметил глава МИДа.

По словам Сергея Лаврова, Украина действует по принципу «нанести ущерб и запугать людей». Однако Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия странам Африки, заверил глава МИД.

Сегодня Минтранс и Минсельхоз сообщили о разработке альтернативных логистических маршрутов из-за ситуации в Азовском море. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на минувшей неделе при атаках ВСУ на гражданские суда в регионе были ранены 12 моряков, двое из них погибли.