Королева Нагано

На 54-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием скончалась Галина Куклева. Она принесла отечественному биатлону одну из самых ярких побед в его истории. На Олимпиаде 1998 года в Нагано Куклева выиграла спринтерскую гонку, несмотря на промах на первом огневом рубеже и на то, что казавшаяся неуязвимой немка Уши Дизль со второго уходила позже нее и вплотную к графику лидера.

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Фото: Jacques Demarthon / AFP Галина Куклева

Фото: Jacques Demarthon / AFP

Галина Куклева не была, конечно, королевой одного-единственного состязания, хотя такое в спорте случается сплошь и рядом. На самом деле она сделала замечательную карьеру в стремительно набиравшем популярность на стыке прошлого и нынешнего веков биатлоне. У Куклевой три золота чемпионатов мира в эстафете, которую без нее в то время — на заре нулевых — представить было невозможно, еще несколько наград крупнейших турниров. Однажды она взяла малый «Хрустальный глобус» за первое место в общем зачете Кубка мира в масс-старте. В общем, видная в биатлоне фигура.

Но все же то соревнование, которым Куклева открыла счет своим по-настоящему ценным титулам, так и осталось пиком ее карьеры. Причем таким высоким и монументальным, что все остальные достижения обречены были остаться в тени его.

На Олимпийские игры в Нагано в феврале 1998 года Галина Куклева приехала, закрепившись в статусе исключительно важной для сборной России спортсменки. Прежде всего благодаря своей скорости. На лыжне она всегда была хороша.

Но японская Олимпиада началась для Куклевой с провала — 31-е место в индивидуальной гонке, полдюжины промахов. Она признавалась, что подумала: все, просчиталась с формой, ничего уже не светит. И гонка следующая — спринт — складывалась некоторое время так, что ни о какой награде вроде бы мечтать не приходилось. Куклева промазала на первом рубеже в стрельбе лежа. А дальше был рубеж второй, с которым она справилась идеально, и радость тех, кто переживал в этот день за незадачливую в целом российскую команду. Очень сдержанная радость: медаль-то наверняка зацепит, но не золотую. Потому что следом за Куклевой, в паре стартовых номеров от нее, летит к стойке фаворит — Уши Дизль. И даже ушедший в молоко выстрел немки ничего не значит, как и трехсекундное отставание от россиянки. Про Дизль же всем известно, что это — монстр лыжни. Куклева — просто быстрая, немка — безумно быстрая. А еще она знает время конкурентки. А это же огромный плюс.

Уши Дизль потом рассказывала, что не сомневалась в том, что выиграет. Рельеф ведь именно такой, какой ей подходит,— неровный, множество крутых спусков. И разрыв, и так-то крохотный, она постепенно сокращала. В конце концов от него остались какие-то пылинки.

Финиш Дизль Галина Куклева не видела. Лежала в этот момент на подтаявшем японском снегу, отдав на последнем круге, на этих двух с половиной километрах, все решивших, последние силы. Их хватило лишь на то, чтобы на рефлексах, инстинктах посмотреть на табло: что там у соперницы? Куклева из-за пелены на глазах все равно не поняла, устоял ли ее результат. Спустя некоторое время ей сообщили о подвиге: Дизль, чтобы обойти россиянку, не хватило семи десятых секунды. Без них, выцарапанных непонятно как Галиной Куклевой, единственная российская биатлонная победа в Нагано не состоялась бы.

Она блеснула на той Олимпиаде еще раз, не дав феноменальным вторым этапом пропасть шансам на медаль в эстафете: вытащила команду с шестого места на второе.

Российский квартет так его никому и не отдал, немкам, правда, уступив. Но и это серебро, и звания, которые Куклева завоюет позже, не могли хотя бы приглушить в памяти всех, кто видел японский спринт, эту картинку: рухнувшая в снег россиянка, финиширующая, молотя по нему палками, Дизль. И мгновения, отделяющие триумф от неудачи.

Алексей Доспехов