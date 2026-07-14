Путин объяснил укрепление рубля низким спросом на иностранную валюту

Укрепление рубля связано со снижением спроса на иностранную валюту. Такой оценкой поделился президент Владимир Путин на рабочей встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Якутии Айсен Николаев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Якутии Айсен Николаев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече господин Николаев обратил внимание на то, что высокий курс рубля создает сложности для Якутии, которая ориентирована на экспорт. Он отметил, что в регионе развивается угольная промышленность, хотя «мешает сильный рубль».

«Я надеюсь, рубль все-таки не настолько сильным будет. Сильный рубль — хорошо, но в меру»,— выразил надежду господин Николаев.

Владимир Путин отметил, что сейчас «валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше».

В конце июля Банк России поднял официальный курс доллара выше 78 руб. — впервые с 9 апреля. В период с 17 марта по 3 апреля курс превышал 80 руб. В этот период пик пришелся на 20 марта, когда курс достиг 84,8 руб. за доллар.