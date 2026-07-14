Путин объяснил укрепление рубля низким спросом на иностранную валюту
Укрепление рубля связано со снижением спроса на иностранную валюту. Такой оценкой поделился президент Владимир Путин на рабочей встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Глава Якутии Айсен Николаев (слева) и президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
На встрече господин Николаев обратил внимание на то, что высокий курс рубля создает сложности для Якутии, которая ориентирована на экспорт. Он отметил, что в регионе развивается угольная промышленность, хотя «мешает сильный рубль».
«Я надеюсь, рубль все-таки не настолько сильным будет. Сильный рубль — хорошо, но в меру»,— выразил надежду господин Николаев.
Владимир Путин отметил, что сейчас «валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше».
В конце июля Банк России поднял официальный курс доллара выше 78 руб. — впервые с 9 апреля. В период с 17 марта по 3 апреля курс превышал 80 руб. В этот период пик пришелся на 20 марта, когда курс достиг 84,8 руб. за доллар.
Укрепление рубля, связанное со снижением спроса на иностранную валюту, не всегда является положительным явлением для экономики. Сильный рубль негативно влияет на доходы федерального бюджета и может снижать объемы материального производства в гражданском секторе, приводя к дефолтам и банкротствам малого бизнеса, особенно если высокий курс сохраняется длительное время. Власти, в свою очередь, стремятся поддерживать рубль. Например, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и высокая ключевая ставка традиционно помогают укреплению национальной валюты.
Спрос на валюту также снижается из-за ослабления потребительской активности и замедления импорта, а также вследствие низкой активности импортеров в условиях неопределенности. Краткосрочную поддержку рубль также получает в период налоговых выплат, когда экспортеры увеличивают предложение иностранной валюты для рублевых платежей. При этом аналитики отмечают, что текущее укрепление рубля может быть краткосрочным, и ожидают, что рубль вернется к динамике плавного ослабления.