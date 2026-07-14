Попавшая под уголовное дело экс-замгубернатора Белгородской области нашла работу

Бывшая вице-губернатор Белгородской области Юлия Щедрина, которая покинула облправительство на фоне уголовного дела в декабре 2023 года, стала советником первого замминистра сельского хозяйства РФ и советником гендиректора АО «Росипподромы». На это обратило внимание издание Fonar.tv.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник первого замминистра сельского хозяйства РФ Юлия Щедрина

Фото: Минсельхоз РФ Советник первого замминистра сельского хозяйства РФ Юлия Щедрина

Фото: Минсельхоз РФ

В группе АО «Росипподромы» во «Вконтакте» госпожа Щедрина упоминается один раз — в мае этого года. В посте указывается ее вторая регалия, а также то, что она посетила Центральный московский ипподром в составе делегации, оценивавшей реставрацию объекта. На опубликованном снимке она на заднем плане. В составе делегации также была министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Юлия Щедрина была последним заместителем, работавшим при губернаторе-долгожителе Евгении Савченко, который руководил Белгородской областью 27 лет. Она с апреля 2020 года курировала вопросы сельского хозяйства, пока не была освобождена от должности на тот момент главой региона Вячеславом Гладковым.

Спустя несколько дней стало известно, что госпожа Щедрина могла стать фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 285.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Речь идет о сумме в 217 млн руб. По данным Fonar.tv, бывшая замгубернатора Белгородской области признала вину, однако о завершении расследования этого дела не сообщалось.

Подробнее об увольнении Юлии Щедриной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова