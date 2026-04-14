Курский «Союзтекстиль-СТ» расширил производство технотканей за 2 млрд рублей

ООО «Союзтекстиль-СТ» увеличило производственные мощности собственного предприятия в Курске по выпуску технических тканей и геотекстиля с 3 до 7 млн кв. м в год. Инвестиции в расширение составили 1,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщили в ФРП.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Средства займа были потрачены на закупку 22 станков и комплекта лабораторного оборудования для контроля параметров продукции. В итоге предприятие «Союзтекстиль-СТ» увеличило производство технотканей Ultrafilament до 5 млн кв. м в год, а геотекстиля под тем же брендом — до 2 млн кв. м.

В ФРП отмечают, что компания нарастила долю присутствия на отечественном рынке в сегменте технотканей до 30%, а по геотекстилю — до 10%.

По данным Rusprofile, ООО «Союзтекстиль-СТ» зарегистрировано в Курске в 2010 году. Основным видом деятельности до 10 апреля было указано производство прочих технических и промышленных текстильных изделий. Сейчас эти сведения удалены из ЕГРЮЛ. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Юрий Анкудинов. В 2021 году выручка общества составляла 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 64 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. По собственным данным компании, технические ткани используются при производстве резинотехнических изделий, а геоткань применяют при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов, дамб, в сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне. Техноткани обычно закупают производители конвейерных лент, тентовых тканей, рукавов и шлангов, фильтров и фильтрующих элементов, СИЗ и спецодежды, защитных материалов и амуниции, предприятия автомобильной и авиационной промышленности. Геотекстиль пользуется спросом у строительных и дорожных компаний.

В «Союзтекстиле-СТ» планируют к 2027 году начать выпуск нетканого хлопко-льняного полотна «Спанлейс» — до 5 тыс. т в год. Материал используют для производства перевязочных материалов, стерильной и нестерильной одежды одноразового применения, а также комплектов постельного белья индивидуального использования, протирочных изделий, впитывающих салфеток и полотенец.

В 2025 году в ходе текущего инвестпроекта курское предприятие модернизировало производство кручено-трощеных и швейных нитей, используемых при изготовлении технических тканей и геотекстиля, а также бинтовочных лент для резинотехнической промышленности. Компания нарастила выпуск кручено-трощеных нитей до 1,8 тыс. т в год, бинтовочных лент — до 12 млн погонных м ежегодно.

В марте 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщал о совместных планах «Союзтекстиль-СТ» и белорусского Оршанского льнокомбината вложить 1,5 млрд руб. в совместное производство нетканых материалов. С тех пор о проекте не сообщалось.

Егор Якимов