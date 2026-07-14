Хань Шаогун

Родился 1 января 1953 года в провинции Хунань. В 1982 году окончил Хунаньский педагогический университет, после работал в журнале «Хунаньская литература», пройдя путь от рядового редактора до заместителя главного редактора. К концу 1980-х годов стал одной из центральных фигур китайского литературного авангарда. Его статья-манифест «Корни литературы» (1985) дала имя целому художественному движению: автор призвал писателей отказаться от европоцентризма и обратиться к национальной идентичности, фольклору и традиционной эстетике. На творчество оказали влияние Франц Кафка и Габриэль Гарсиа Маркес. Мировую известность принес «Словарь Мацяо» (1996) — роман отмечен Шанхайской литературной премией и переведен на 15 языков. Награжден французским орденом Искусств и словесности, лауреат премии Лу Синя, премии Ньюмана по китайской литературе.