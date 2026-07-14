Чемпион не дотянулся до рекорда

Действующий чемпион Национальной футбольной лиги (NFL) «Сиэтл Сихокс» продан за рекордные для лиги $9,61 млрд. Сделка, в которой в роли покупателя выступил миллиардер Винод Хосла, совсем немного не дотянула до того, чтобы побить абсолютный рекорд цены спортивного клуба. Он остался за баскетбольным «Лос-Анджелес Лейкерс», проданным в прошлом году за $10 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Сиэтл Сихокс» Ник Эмманвори в матче NFL против «Лос-Анджелес Рэмс»

Фото: Kevin Ng / Imagn Images / Reuters Игрок «Сиэтл Сихокс» Ник Эмманвори в матче NFL против «Лос-Анджелес Рэмс»

Фото: Kevin Ng / Imagn Images / Reuters

Клуб NFL (американский футбол) «Сиэтл Сихокс» сообщил 13 июля, что у команды сменился владелец. Им стал американский предприниматель индийского происхождения 71-летний Винод Хосла. Формально контролирующим акционером франшизы будет супруга господина Хослы Ниру. Непосредственное руководство предприятием будет осуществлять их сын Нил Хосла. За команду, являющуюся действующим чемпионом лиги, семья Хосла заплатит $9,61 млрд. Для лиги это рекордная сумма. Причем прежнее достижение, установленное в 2023 году, когда Джош Харрис приобрел «Вашингтон Коммандерс» за $6,05 млрд, перекрыто с огромным запасом.

Прежним владельцам «Сиэтла», семье Аллен, клуб достался куда дешевле. «Сихокс» был приобретен сооснователем Microsoft Полом Алленом еще в 1997 году, и тогда за команду заплатили всего $200 млн.

Причем для Пола Аллена, уроженца Сиэтла, покупка во многом носила эмоциональный характер: клуб испытывал финансовые сложности, и его владельцы рассматривали возможность перемещения франшизы в Калифорнию. Как видно, за без малого три десятилетия клуб подорожал почти в 50 раз. Пол Аллен, скончавшийся в 2018 году, завещал направить большую часть своего состояния на благотворительность. Средства от продажи «Сиэтла» поступят в соответствующий фонд. Туда же ранее поступили $4,1 млрд, которые семья Аллен выручила от продажи клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трейл Блейзерс».

Сделка по продаже «Сиэтла», которой еще предстоит пройти утверждение советом управляющих NFL (обычно это не более чем формальность, но в данном случае семье Хосла нужно как можно быстрее избавиться от миноритарного, менее 4%, пакета акций другого клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс», поскольку лига запрещает одному лицу контролировать несколько команд), стала второй по стоимости в истории мирового спорта. Ей совсем немного не хватило до рекорда, установленного в прошлом году, когда был продан один из самых известных клубов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Предприниматель Марк Уолтер заплатил за команду $10 млрд. На третьем месте со значительным отставанием идет также состоявшаяся в 2025 году продажа клуба НБА «Бостон Селтикс» за $6,1 млрд. На четвертом уже упомянутый «Вашингтон Коммандерс» (2023, $6,05 млрд). Замыкает пятерку лондонский «Челси»: с учетом средств, перечисленных в 2022 году консорциумом, возглавляемым Тоддом Бёли, прежнему хозяину лондонцев Роману Абрамовичу, и взятых на себя новыми владельцами обязательств по вложениям в развитие команды получается около $5,3 млрд.

В топ-10 самых крупных сделок такого рода «Челси» — единственный клуб, не входящий в одну из больших американских лиг. На шестой строчке расположился «Денвер Бронкос» (НФЛ, 2022, $4,65 млрд), на седьмой — баскетбольный «Портленд Трейл Блейзерс» (2025, $4,1 млрд), на восьмой еще один баскетбольный клуб — «Финикс Санс» (2023, $4 млрд), на девятой снова команда НБА — «Милуоки Бакс» (2023, $3,5 млрд), на десятой — бейсбольный «Нью-Йорк Метс» (2020, $2,4 млрд).

Александр Петров