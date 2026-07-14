Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия не может участвовать в разработке механизма гарантий безопасности для Украины, говорят о тупиковости позиции Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявление канцлера свидетельствует о тупиковости позиций, которые занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Если ЕС «настаивает на этой позиции, то это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», добавил господин Песков.

Фридрих Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с РФ, будут определять Киев и его союзники. Канцлер считает, что Россия не должна принимать участие в этом процессе.