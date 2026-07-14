Песков заявил о тупиковости позиции ЕС по вопросу Украины
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия не может участвовать в разработке механизма гарантий безопасности для Украины, говорят о тупиковости позиции Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Заявление канцлера свидетельствует о тупиковости позиций, которые занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.
Если ЕС «настаивает на этой позиции, то это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», добавил господин Песков.
Фридрих Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с РФ, будут определять Киев и его союзники. Канцлер считает, что Россия не должна принимать участие в этом процессе.
Россия считает себя неотъемлемой частью европейской безопасности и настаивает на том, что обсуждение гарантий безопасности для Европы без учета её интересов невозможно. Москва подчеркивает, что такие гарантии, если они формулируются без участия РФ, будут восприняты как поддержка продолжения военных действий против неё. Российская сторона неоднократно заявляла, что поддерживает принципы гарантий безопасности для Украины, согласованные в Стамбуле весной 2022 года, которые предусматривают участие постоянных членов Совбеза ООН.
При этом Евросоюз, США и Украина создали рабочую группу для разработки предложений по гарантиям безопасности. Европейские страны также обсуждают создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше, а также возможность отправки миротворцев или военнослужащих на Украину. Однако США заявили, что не будут отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию в рамках этих гарантий, а вместо этого сосредоточатся на поддержке Украины в воздушной сфере и предоставлении разведданных.