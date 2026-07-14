В Кремле рады успешной работе ФСБ по предотвращению теракта в Подмосковье

В Кремле считают успешной работу российских спецслужб по предотвращению теракта в Подмосковье. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции,— сказал господин Песков. — Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу».

Сегодня ФСБ заявила, что ее сотрудникам удалось предотвратить организованный СБУ теракт на стратегическом предприятии в Московской области. По данным ведомства, объект планировали атаковать с помощью 35 FPV-дронов. В спецслужбе, среди прочего, заявили, что к организации теракта причастен бывший участник группы «Грибы», украинский рэпер Киевстонер.

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