В Кремле назвали абсурдными санкции ЕС против мессенджера «Макс»

Российская сторона считает абсурдными санкции Евросоюза против мессенджера «Макс». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы также не приемлем и считаем введение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает их»,— сказал господин Песков.

Накануне ЕС ввел санкции против головной структуры холдинга VK и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора мессенджера «Макс». В июне приложения от VK и нацмессенджер удалили из App Store. Ранее скачанные приложения работают, однако их нельзя обновлять. В VK заявили «Ъ», что санкции ЕС не влияют на работу «Макса». По данным компании, приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Давление на максимум».