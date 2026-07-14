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В Севастополе будут подавать электричество только шесть часов в сутки

В Севастополе ввели график веерных отключений электроснабжения после ночной атаки Вооруженных сил Украины на энергосистему. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Враг этой ночью вновь атаковал нашу энергетическую инфраструктуру ... «Севастопольэнерго» вынужден ввести график веерных отключений: 2 часа со светом — 6 часов без него», — подчеркнул он.

Господин Развожаев добавил, что власти делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку. Он призвал жителей сократить потребление электричества и не включать мощные электроприборы без острой необходимости.

В ночь на 14 июля господин Развожаев сообщил о пяти сбитых БПЛА в Балаклавском районе. Предварительно, пострадавших нет.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение веерных отключений электричества в Севастополе 14 июля 2026 года после атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру является не первым подобным инцидентом. Ранее, 24 июня 2026 года, город уже сталкивался с тотальным блэкаутом после серии атак ВСУ, за ночь было сбито более 70 беспилотников. Тогда же проблемы с энергообеспечением испытывала большая часть Крыма, что привело к отмене движения троллейбусов и переводу части детских садов на особый режим работы.

Власти Севастополя, в том числе губернатор Михаил Развожаев, неоднократно призывали жителей рационально использовать электроэнергию и не перегружать сети после восстановления, чтобы избежать аварий в энергосистеме. Введение особых мер позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех областей жизнеобеспечения граждан.

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