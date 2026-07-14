В Севастополе будут подавать электричество только шесть часов в сутки

В Севастополе ввели график веерных отключений электроснабжения после ночной атаки Вооруженных сил Украины на энергосистему. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Враг этой ночью вновь атаковал нашу энергетическую инфраструктуру ... «Севастопольэнерго» вынужден ввести график веерных отключений: 2 часа со светом — 6 часов без него», — подчеркнул он.

Господин Развожаев добавил, что власти делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку. Он призвал жителей сократить потребление электричества и не включать мощные электроприборы без острой необходимости.

В ночь на 14 июля господин Развожаев сообщил о пяти сбитых БПЛА в Балаклавском районе. Предварительно, пострадавших нет.