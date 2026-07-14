Минпросвещения: школы обязаны предоставлять ученикам места в 10-х классах

Конституция России дает каждому выпускнику 9-го класса, получившему аттестат об основном общем образовании, право продолжать обучение на уровне среднего общего образования. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпросвещения.

«Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников девятых классов без исключения», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве отметили, что школы могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В таком случае «школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления», указано в публикации агентства со ссылкой на Минпросвещения. Однако если ученик успешно прошел эти испытания, ему не могут отказать в зачислении.

Также подчеркивается, что если в школе, где ученик окончил девятый класс, нет свободных мест, органы власти обязаны найти для него место в другой школе. Родители учеников или иные законные представители «всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в разных регионах России родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10-е классы и невозможность найти места в других школах. В частности, «Осторожно, новости» писали о предполагаемых случаях в Новосибирске, Екатеринбурге и Ижевске.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале июля заявил о росте популярности обучения в средне-специальных образовательных заведениях. По его словам, «молодежь все чаще выбирает для дальнейшего обучения рабочие и технические специальности».