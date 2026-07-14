Минпросвещения: школы обязаны предоставлять ученикам места в 10-х классах
Конституция России дает каждому выпускнику 9-го класса, получившему аттестат об основном общем образовании, право продолжать обучение на уровне среднего общего образования. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпросвещения.
«Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников девятых классов без исключения», — заявили в ведомстве.
При этом в министерстве отметили, что школы могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В таком случае «школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления», указано в публикации агентства со ссылкой на Минпросвещения. Однако если ученик успешно прошел эти испытания, ему не могут отказать в зачислении.
Также подчеркивается, что если в школе, где ученик окончил девятый класс, нет свободных мест, органы власти обязаны найти для него место в другой школе. Родители учеников или иные законные представители «всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения».
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в разных регионах России родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10-е классы и невозможность найти места в других школах. В частности, «Осторожно, новости» писали о предполагаемых случаях в Новосибирске, Екатеринбурге и Ижевске.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале июля заявил о росте популярности обучения в средне-специальных образовательных заведениях. По его словам, «молодежь все чаще выбирает для дальнейшего обучения рабочие и технические специальности».
Проблема с зачислением в 10-е классы, особенно в профильные, стала заметной после введения нового федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3) с 1 сентября 2023 года. Этот стандарт фактически привел к исчезновению общеобразовательных классов в старшей школе, так как теперь ученики 10–11-х классов должны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне. Школы получили право проводить индивидуальный отбор в профильные классы, что стало лазейкой для отказа в зачислении тем, кто не соответствовал их критериям.
В некоторых регионах, например, в Краснодарском крае, вводились минимальные проходные баллы по ОГЭ для перехода в 10-й класс. Прокуратура, включая Генпрокуратуру, вмешивалась в ситуации, когда школам отказывали в приеме учеников, ссылаясь на Конституционный суд РФ, который еще в 2020 году постановил, что положения об индивидуальном отборе не могут быть основанием для отчисления. Одновременно с этим, повышение престижа колледжей является одним из приоритетов правительства, и Минпросвещения РФ активно агитирует школьников поступать в колледжи, отмечая, что более половины выпускников 9-х классов выбирают этот путь.