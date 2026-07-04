Володин заявил о росте популярности рабочих специальностей среди школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте спроса среди молодежи на рабочие и технические специальности. В колледжи и техникумы поступают после 9-го класса около 65% выпускников, а после 11-го класса — 12%, заявил он со ссылкой на Минпросвещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Володина, ранее наблюдался существенный перекос в сторону специальностей, не связанных с рабочими профессиями. «Это приводило к переизбытку на рынке труда невостребованных кадров. И наоборот, отрасли, где наблюдался дефицит работников, не могли его восполнить», — указал Вячеслав Володин.

При этом он признал проблемы, сохраняющиеся в сфере среднего профессионального образования, и призвал региональные власти совершенствовать материально-техническую базу.

В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области стартовал пилот, в рамках которого желающие пойти в колледж девятиклассники могли сдать два ОГЭ (русский и математику) вместо четырех. В декабре 2025-го Госдума приняла закон о продлении эксперимента на 2026 год. Сейчас в нем принимают участие 12 регионов.