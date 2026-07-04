Володин заявил о росте популярности рабочих специальностей среди школьников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте спроса среди молодежи на рабочие и технические специальности. В колледжи и техникумы поступают после 9-го класса около 65% выпускников, а после 11-го класса — 12%, заявил он со ссылкой на Минпросвещение.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам господина Володина, ранее наблюдался существенный перекос в сторону специальностей, не связанных с рабочими профессиями. «Это приводило к переизбытку на рынке труда невостребованных кадров. И наоборот, отрасли, где наблюдался дефицит работников, не могли его восполнить», — указал Вячеслав Володин.
При этом он признал проблемы, сохраняющиеся в сфере среднего профессионального образования, и призвал региональные власти совершенствовать материально-техническую базу.
В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области стартовал пилот, в рамках которого желающие пойти в колледж девятиклассники могли сдать два ОГЭ (русский и математику) вместо четырех. В декабре 2025-го Госдума приняла закон о продлении эксперимента на 2026 год. Сейчас в нем принимают участие 12 регионов.
В последние несколько лет среднее профессиональное образование (СПО) набирает популярность среди школьников: в 2025 году 63–65% выпускников 9-х классов поступали в колледжи и техникумы, тогда как в 2019 году их было 48%. Этот рост интереса связывают с тем, что СПО позволяет быстрее получить практико-ориентированное образование и выйти на рынок труда, а также с изменением менталитета родителей, которые теперь видят в рабочем образовании не признак неудачи, а возможность для ребенка получить востребованную профессию.
При этом работодатели активно ищут специалистов рабочих профессий, что подтверждается ростом вакансий в различных отраслях, таких как промышленность, строительство и производственный сектор. Дефицит кадров в этих сферах способствовал росту зарплат: по некоторым данным, зарплата рабочих профессий в среднем выросла на 36% год к году, а по наиболее дефицитным специальностям — на 50% и более. Такой спрос обусловлен снижением общего числа рабочей силы в стране и тем, что рабочие специальности, в отличие от некоторых офисных, пока менее подвержены риску замещения искусственным интеллектом.
Для решения проблемы дефицита кадров государство и предприятия активно взаимодействуют с учреждениями СПО. Уровень оснащенности колледжей и техникумов значительно вырос, а образовательные программы тесно увязываются с потребностями рынка труда. Федеральный проект «Профессионалитет», действующий в 79 регионах России, предполагает подготовку кадров по целевым договорам с конкретными предприятиями, что помогает снизить дефицит специалистов и повышает закрепляемость выпускников в компаниях. Этот подход рассматривается как способ создания «закрытых контуров» воспроизводства рабочей силы, где колледжи работают в связке с производственной инфраструктурой.