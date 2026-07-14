Росимущество требует выселения семей Михаила Юревича и Вадима Белоусова

В Центральный районный суд Челябинска поступили иски МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях о выселении членов семей бывшего губернатора региона Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из ранее национализированного жилья. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Всего подано четыре исковых заявления. Ответчиками по первому выступают родители экс-губернатора Валерий и Наталья Юревичи. Второй иск подан к его супруге Оксане, детям Александру и Анастасии, а также Валерию Воронину. Третьими лицами в рамках еще одного производства заявлены Вадим Белоусов, его жена Ирина и теща Маргарита Бутакова. Четвертый иск касается Марины Савранской, ранее владевшей пакетом акций АО «Макфа». Суд уже принял документы к производству, подготовка дел к разбирательству назначена на начало августа.

Требования ведомства связаны с исполнением решения о национализации активов агрохолдинга «Макфа». Ранее Центральный районный суд Челябинска передал объекты недвижимости, принадлежавшие семьям Юревича и Белоусова, в собственность Минобороны РФ.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, экс-губернатора региона обвиняют в получнии взяток в особо крупном размере и незаконном хранении револвера. Дело Юревича передали к рассммотрению в Москву. Господин Белоусов ранее был заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб.