Челябинский подрядчик «Дорстройгрупп» оплатил штраф за коррупционное преступление

Мировой судья привлек к административной ответственности скандальную дорожно-строительную компанию «Дорстройгрупп» (Челябинск). Компания выплатила штраф 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение учредителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

За преступление, о котором идет речь, учредителя компании Эдика Аракеляна осудили условно в июле 2025 года. Суд признал его виновным в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» и приговорил к полутора годам условного лишения свободы. По данным следствия, предприниматель передал 10 т щебня и бесплатно уложил плитку на даче начальника отдела госучреждения. Взамен сотрудник «Челябинскавтодора» обеспечил беспрепятственную и гарантированную приемку работ по ремонту автодороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Прокуратура провела проверку и возбудила в отношении самой компании административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Помимо штрафа, у организации также конфисковали 74 тыс. руб. — стоимость услуг имущественного характера.

Ольга Воробьева