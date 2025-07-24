Взятку щебнем осудили условно

В Челябинской области суд признал учредителя дорожной компании «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна виновным в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» и приговорил к полутора годам условного лишения свободы. По данным следствия, предприниматель передал 10 т щебня и бесплатно уложил плитку на даче начальника отдела госучреждения. Гособвинитель просил назначить признавшему вину Эдику Аракеляну полтора года колонии общего режима. Ранее за дачу вяток был условно осужден сын учредителя, экс-директор «Дорстройгрупп» и бывший депутат законодательного собрания региона Арман Аракелян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недавно в суд поступило дело обвиняемого в получении взятки щебнем

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Недавно в суд поступило дело обвиняемого в получении взятки щебнем

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аргаяшский районный суд вынес обвинительный приговор 70-летнему учредителю ООО «Дорстройгрупп» (Челябинск) Эдику Аракеляну по уголовному делу о даче взятки (ч.2 ст.291 УК). Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 592 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По данным следствия, в 2022 году совладелец дорожной компании через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» взятку в виде имущества — 10 т песчано-щебеночной смеси, а также услуг имущественного характера — укладка плитки и установка бордюрного камня на даче сотрудника ОГКУ. За это он обеспечил беспрепятственную, своевременную и гарантированную приемку выполненной подрядчиком работы по государственному контракту на капитальный ремонт дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

Государственный обвинитель просил суд назначить Эдику Аракеляну наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. «После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности»,— сообщает надзорное ведомство.

Учредитель «Дорстройгрупп» полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом упрощенном порядке. После оглашения приговора суд сохранил арест денежных средств предпринимателя в общей сумме 2,7 млн руб., до исполнения наказания.

Эдика Аракеляна в феврале этого года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уже в июне уголовное дело направили в суд. После задержания суд по ходатайству следователя заключил предпринимателя под стражу. На момент оглашения приговора мерой пресечения у Эдика Аракеляна был запрет определенных действий.

В июле прокуратура направила в Аргаяшский районный суд уголовное дело экс-начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, которого обвиняют в получении взятки от Эдика Аракеляна.

В июне Курчатовский районный суд признал его виновным по другому делу о взятках и приговорил к шести годам условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб. Установлено, что в 2022–2023 годах начальник отдела за взятку назначил подчиненного курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района. А также получал деньги от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту трех автодорог. Общая сумма взяток превысила 2 млн руб.

ООО «Дорстройгрупп» было создано в Челябинске в 1999 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 70% уставного капитала «Дорстройгрупп» принадлежит Эдику Аракеляну, еще 30% у Павла Воронова. Директор — Дмитрий Краснов. В 2024 году компания получила выручку в размере 965 млн руб. (в 2023 году 1,4 млрд руб.), чистую прибыль — 7,5 млн (2,8 млн руб.).

Госконтракт, который лежит в основе уголовного дела, «Дорстройгрупп» и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона подписали в июле 2021 году. Его цена составила 156,7 млн руб. Всего в том году компания получила 13 контрактов на общую сумму более 1,5 млрд руб., в 2022-м — пять на 2,4 млрд руб. В 2023 году подрядчик остался без госзаказов, а в 2024-2025 годах заключил всего два договора на ремонт дорог в Челябинске общей стоимостью 82,5 млн руб.

В 2023 году бывший директор ООО «Дорстройгрупп», сын учредителя и экс-депутат законодательного собрания региона Арман Аракелян был осужден за дачу взяток в виде ноутбуков сотрудникам федерального учреждения «Росдортехнология» за исключение из отчетов информации о нарушениях при ремонте дорог. Центральный районный суд Челябинска приговорил его к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн руб., но Челябинский областной суд смягчил приговор до восьми лет условного лишения свободы со штрафом 5,2 млн руб.

Юлия Гарипова