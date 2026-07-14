В Кузбассе на 62% выросло число смертей на производстве с начала 2026 года

В период с января по июнь 2026 года в Кемеровской области зафиксировано 70 смертельных случаев на производстве, что на 62% больше, чем за тот же период годом ранее. Всего в регионе произошло 138 несчастных случаев с работниками. Рост по отношению к аналогичному периоду 2025-го составил 32,7%, сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

С начала года в Кузбассе зафиксировано пять групповых и 63 тяжелых случая. За тот же период годом ранее — три групповых и 58 тяжелых случаев. Кроме того, произошел рост количества дорожно-транспортных происшествий в рабочее время с 16 до 19.

Трудовой инспекцией инициировано 12 проверок соблюдения работодателями норм охраны труда, в прошлом году их было шесть.

Михаил Кичанов