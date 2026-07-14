Дмитрий Осетров возглавил газовые компании Удмуртии

На должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» назначен руководитель регионального подразделения «Газпрома» в Кургане Дмитрий Осетров. Об этом сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба региональных компаний «Газпрома» Фото: пресс-служба региональных компаний «Газпрома»

Он приступил к обязанностям гендиректора газовых компаний Удмуртии с 14 июля после решения совета директоров.

Дмитрий Осетров родился в Москве в 1964 году. В 1987-м окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «Юриспруденция». В 2026 году в Уфе получил второе высшее по специальности «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

С 1992 по 2016 являлся адвокатом коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», с 2017 по 2019 был заместителем гендиректора по имущественным вопросам АО «Российские ипподромы» в Москве.

В 2019-2020 годах работал первым заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», в 2020-2026 годы являлся генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Курган».

Напомним, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин оставил должность 13 июля.