Александр Черкашин покидает пост гендиректора газовых компаний в Удмуртии

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин покинул пост. Об этом сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома». Он руководил структурными подразделениями компании с марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск» Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск»

«Две компании начали процесс объединения, мы реализовали большие проекты с администрацией и правительством региона, подключив к газу тысячи семей и сотни предприятий. Благодаря Александру Ивановичу мы выстроили открытый диалог с потребителями и создали сильную команду, которая ежедневно обеспечивает тепло, уют и безопасность полумиллиона потребителей»,— подводит результаты работы господина Черкашина пресс-служба организации.

До назначения в Удмуртию он работал заместителем гендиректора в «Газпром межрегионгазе» Белгородской области. О причинах его ухода и о том, кто займет эти должности в Ижевске, не сообщается.