Завершена реконструкция ВПП в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как сообщили в пресс-службе авиаузла, строители обновили 13,8 тыс. кв. м покрытия в зоне приземления самолетов и устранили эрозию на площади около 14 тыс. кв. м. Кроме того, было заменено покрытие рулежной дорожки — более 4,3 тыс. кв. м и устранены локальные дефекты перрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Полностью обновили бетонную обочину с водоотводным лотком, которая прослужила 45 лет без капитального ремонта, и залили новую конструкцию площадью 181 кв. м. Провели герметизацию более 5,1 км деформационных швов на перроне и местах стоянок, и 3,9 км на полосе»,— уточнили в аэропорту.

Общий объем инвестиций в обновление аэродромной инфраструктуры составил 89,5 млн руб. Все работы выполнены за счет собственных средств аэропорта. Для исключения сбоев в полетной программе реконструкцию проводили преимущественно ночью. Полный объем работ был выполнен в течение одного месяца.

В 2023 году глава Красноярского края Михаил Котюков сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что ВПП имеет ресурс, рассчитанный до 2027 года. Масштабная реконструкция потребовала бы полного закрытия полосы, что сопряжено с серьезными экономическими рисками для региона. Одним из вариантов решения проблемы стало обсуждение строительства новой ВПП по федеральной концессионной модели. Инициатива была поднята в июне 2026 года на полях ПМЭФ главой Росавиации Дмитрием Ядровым и Михаилом Котюковым.

В 2025 году аэропорт Красноярска обслужил 4,26 млн пассажиров, что на 0,4% ниже показателя 2024 года.

Лолита Белова